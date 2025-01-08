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На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 08.01.2025
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг в восьми муниципалитетах южной части Сахалина, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T07:23:00+03:00
2025-01-08T07:23:00+03:00
2025-01-08T07:23:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 янв – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг в восьми муниципалитетах южной части Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении ведомства. По данным сахалинского управления Росгидромета, в четверг на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского и Анивского районов ожидаются сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее, порывы ветра могут достигать 22-27 метров в секунду, сохраняется угроза схода лавин. Аналогичные метеоусловия в четверг прогнозируются в Холмском и Невельском районах и Южно-Сахалинске, порывы ветра на побережьях усилятся до 28 метров в секунду. Спасатели рекомендует жителям этих районов без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.
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происшествия, сахалин, россия, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Сахалин, Россия, Холмская, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
В восьми районах Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за циклона