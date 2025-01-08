Рейтинг@Mail.ru
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/sakhalin-1992786292.html
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 08.01.2025
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг в восьми муниципалитетах южной части Сахалина, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T07:23:00+03:00
2025-01-08T07:23:00+03:00
происшествия
сахалин
россия
холмская
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61795/02/617950219_0:226:2987:1906_1920x0_80_0_0_a86bff6cbe438ca2b7588b606d92f880.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 янв – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг в восьми муниципалитетах южной части Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении ведомства. По данным сахалинского управления Росгидромета, в четверг на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского и Анивского районов ожидаются сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее, порывы ветра могут достигать 22-27 метров в секунду, сохраняется угроза схода лавин. Аналогичные метеоусловия в четверг прогнозируются в Холмском и Невельском районах и Южно-Сахалинске, порывы ветра на побережьях усилятся до 28 метров в секунду. Спасатели рекомендует жителям этих районов без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.
https://ria.ru/20250106/sahalin-1992635012.html
сахалин
россия
холмская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61795/02/617950219_320:0:2987:2000_1920x0_80_0_0_056c680d415e6025b84348ced50c9f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, россия, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Сахалин, Россия, Холмская, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В восьми районах Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за циклона

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСнежный циклон в Южно-Сахалинске
Снежный циклон в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Снежный циклон в Южно-Сахалинске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 янв – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг в восьми муниципалитетах южной части Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России.
"В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении ведомства.
По данным сахалинского управления Росгидромета, в четверг на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского и Анивского районов ожидаются сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее, порывы ветра могут достигать 22-27 метров в секунду, сохраняется угроза схода лавин. Аналогичные метеоусловия в четверг прогнозируются в Холмском и Невельском районах и Южно-Сахалинске, порывы ветра на побережьях усилятся до 28 метров в секунду.
Спасатели рекомендует жителям этих районов без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.
Побережье в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
6 января, 07:44
 
ПроисшествияСахалинРоссияХолмскаяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала