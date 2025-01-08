https://ria.ru/20250108/sakhalin-1992786292.html

На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 08.01.2025

На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг в восьми муниципалитетах южной части Сахалина, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T07:23:00+03:00

2025-01-08T07:23:00+03:00

2025-01-08T07:23:00+03:00

происшествия

сахалин

россия

холмская

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61795/02/617950219_0:226:2987:1906_1920x0_80_0_0_a86bff6cbe438ca2b7588b606d92f880.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 янв – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг в восьми муниципалитетах южной части Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении ведомства. По данным сахалинского управления Росгидромета, в четверг на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского и Анивского районов ожидаются сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее, порывы ветра могут достигать 22-27 метров в секунду, сохраняется угроза схода лавин. Аналогичные метеоусловия в четверг прогнозируются в Холмском и Невельском районах и Южно-Сахалинске, порывы ветра на побережьях усилятся до 28 метров в секунду. Спасатели рекомендует жителям этих районов без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.

https://ria.ru/20250106/sahalin-1992635012.html

сахалин

россия

холмская

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин, россия, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр