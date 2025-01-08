https://ria.ru/20250108/sakhalin-1992780835.html

Участок федеральной трассы на Сахалине закрыли из-за метели

Участок федеральной трассы на Сахалине закрыли из-за метели - РИА Новости, 08.01.2025

Участок федеральной трассы на Сахалине закрыли из-за метели

Участок федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха на севере Сахалина в среду закрыли для движения транспорта, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T04:07:00+03:00

2025-01-08T04:07:00+03:00

2025-01-08T04:07:00+03:00

сахалин

южно-сахалинск

оха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 янв – РИА Новости. Участок федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха на севере Сахалина в среду закрыли для движения транспорта, информирует региональный главк МЧС России. "По состоянию на 10.00 (2.00 мск) 8 января, в связи с ухудшением погодных условий и ограниченной видимостью, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, ограничено движение для всех видов автотранспортных средств на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха с 436 по 697 км", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели рекомендуют жителям и гостям области по возможности воспользоваться услугами Сахалинской железной дороги. По прогнозам сахалинского управления Росгидромета 8 января в Макаровском, Поронайском, Смирныховском, Тымовском и Ногликском районах ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, видимость 500 метров и менее при средней скорости ветра 12 метров в секунду и более, порывами до 30 метров в секунду. Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина. Она соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.

https://ria.ru/20241224/trassa-1990971111.html

https://ria.ru/20250104/most-1992491602.html

сахалин

южно-сахалинск

оха

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сахалин, южно-сахалинск, оха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр