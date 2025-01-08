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Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО - РИА Новости, 08.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 08.01.2025 (обновлено: 19:40 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/rszo-1992844597.html
Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО
Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО - РИА Новости, 08.01.2025
Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:39:00+03:00
2025-01-08T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
харцызск
украина
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО", - сообщает управление в своем Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется.
https://ria.ru/20250108/dron-1992837587.html
харцызск
украина
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харцызск, украина, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Харцызск, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия
Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО", - сообщает управление в своем Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеХарцызскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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