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Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО
Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО - РИА Новости, 08.01.2025
Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:39:00+03:00
2025-01-08T19:39:00+03:00
2025-01-08T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО", - сообщает управление в своем Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется.
https://ria.ru/20250108/dron-1992837587.html
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харцызск, украина, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Харцызск, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия
Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР