https://ria.ru/20250108/rszo-1992844597.html

Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО

Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО - РИА Новости, 08.01.2025

Украинские войска обстреляли Харцызск из РСЗО

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:39:00+03:00

2025-01-08T19:39:00+03:00

2025-01-08T19:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

харцызск

украина

донецкая народная республика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО", - сообщает управление в своем Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется.

https://ria.ru/20250108/dron-1992837587.html

харцызск

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харцызск, украина, донецкая народная республика, россия