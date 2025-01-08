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Роспотребнадзор выявил нарушения на базе отдыха в Башкирии

Роспотребнадзор выявил нарушения на базе отдыха в Башкирии - РИА Новости, 08.01.2025

Роспотребнадзор выявил нарушения на базе отдыха в Башкирии

Сотрудники управления Роспотребнадзора Башкирии нашли нарушения на базе отдыха "Уязы-тау", где провели проверку после сообщения об отравлении 15 гостей в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:32:00+03:00

2025-01-08T13:32:00+03:00

2025-01-08T13:32:00+03:00

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 8 янв - РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора Башкирии нашли нарушения на базе отдыха "Уязы-тау", где провели проверку после сообщения об отравлении 15 гостей в новогоднюю ночь, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором жительница Москвы сообщила об отравлении 15 человек в горнолыжном комплексе в городе Октябрьский. Также гостья пожаловалась на мышей на базе отдыха. Надзорные органы организовали проверки, а следственные органы региона возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". "По случаю появления информации в СМИ, специалисты управления Роспотребнадзора оперативно отработали предоставленные данные и провели проверку на базе отдыха и в заведениях общественного питания на ГЛЦ "Уязы-Тау". В ходе проверки выявлены нарушения; на месте выданы предписания об устранении нарушений, проведена беседа с юридическими лицами, предложено провести профилактический визит", - сообщает управление Роспотребнадзора региона. Отмечается, что часть нарушений немедленно устранены, в управление представлен план мероприятий по устранению нарушений, требующих технических и технологических изменений.

https://ria.ru/20250108/otravlenie-1992798618.html

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происшествия, здоровье - общество, москва, октябрьский, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)