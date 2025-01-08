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ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/rogov-1992835168.html
ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки - РИА Новости, 08.01.2025
ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
Российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:54:00+03:00
2025-01-08T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении, противник практически блокирован. "Наши войска расширили зону контроля вдоль трассы Великая Новоселка-Гуляйполе, освободив там порядка 5 квадратных километров", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продвинулись в сторону села Новоселка к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20250108/vsu-1992803535.html
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россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки

Рогов: ВС России расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении, противник практически блокирован.
"Наши войска расширили зону контроля вдоль трассы Великая Новоселка-Гуляйполе, освободив там порядка 5 квадратных километров", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска продвинулись в сторону села Новоселка к западной границе ДНР.
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