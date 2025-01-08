https://ria.ru/20250108/rogov-1992835168.html

ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки

ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки - РИА Новости, 08.01.2025

ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки

Российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:54:00+03:00

2025-01-08T17:54:00+03:00

2025-01-08T17:54:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении, противник практически блокирован. "Наши войска расширили зону контроля вдоль трассы Великая Новоселка-Гуляйполе, освободив там порядка 5 квадратных километров", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продвинулись в сторону села Новоселка к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20250108/vsu-1992803535.html

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россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина