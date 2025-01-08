https://ria.ru/20250108/rogov-1992800809.html
Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников
Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников - РИА Новости, 08.01.2025
Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T11:42:00+03:00
2025-01-08T11:42:00+03:00
2025-01-08T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
венесуэла
сша
владимир рогов
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ трансформировались в армию наемников, которых используют для проведения террористических операций далеко за пределами Украины. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что семеро иностранных наемников, включая троих прибывших с Украины, задержаны в Венесуэле при подготовке террористических акций. "Приезд украинских наемников в Венесуэлу неслучаен и, уверен, согласован на уровне высшего руководства киевского режима и украинской военной разведки. Сегодня ВСУ фактически трансформировались в армию наемников, которых западные спецслужбы используют для проведения террористических операций далеко за пределами постукраинского пространства", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Венесуэла последовательно борется за свой суверенитет, что для США и их подельников как кость в горле. "Готовая на все дешевая рабочая сила в лице украинских наемников уже используется далеко за пределами подконтрольной Зеленскому территории", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992799206.html
https://ria.ru/20250108/ft-1992794796.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, владимир рогов, николас мадуро
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венесуэла, США, Владимир Рогов, Николас Мадуро
Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников
Рогов: ВСУ превратились в армию наемников, используемых для терактов