https://ria.ru/20250108/rogov-1992800809.html

Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников

Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников - РИА Новости, 08.01.2025

Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T11:42:00+03:00

2025-01-08T11:42:00+03:00

2025-01-08T11:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

венесуэла

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владимир рогов

николас мадуро

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ трансформировались в армию наемников, которых используют для проведения террористических операций далеко за пределами Украины. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что семеро иностранных наемников, включая троих прибывших с Украины, задержаны в Венесуэле при подготовке террористических акций. "Приезд украинских наемников в Венесуэлу неслучаен и, уверен, согласован на уровне высшего руководства киевского режима и украинской военной разведки. Сегодня ВСУ фактически трансформировались в армию наемников, которых западные спецслужбы используют для проведения террористических операций далеко за пределами постукраинского пространства", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Венесуэла последовательно борется за свой суверенитет, что для США и их подельников как кость в горле. "Готовая на все дешевая рабочая сила в лице украинских наемников уже используется далеко за пределами подконтрольной Зеленскому территории", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20250108/ukraina-1992799206.html

https://ria.ru/20250108/ft-1992794796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венесуэла, сша, владимир рогов, николас мадуро