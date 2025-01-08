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Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников - РИА Новости, 08.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/rogov-1992800809.html
Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников
Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников - РИА Новости, 08.01.2025
Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T11:42:00+03:00
2025-01-08T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
венесуэла
сша
владимир рогов
николас мадуро
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ трансформировались в армию наемников, которых используют для проведения террористических операций далеко за пределами Украины. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что семеро иностранных наемников, включая троих прибывших с Украины, задержаны в Венесуэле при подготовке террористических акций. "Приезд украинских наемников в Венесуэлу неслучаен и, уверен, согласован на уровне высшего руководства киевского режима и украинской военной разведки. Сегодня ВСУ фактически трансформировались в армию наемников, которых западные спецслужбы используют для проведения террористических операций далеко за пределами постукраинского пространства", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Венесуэла последовательно борется за свой суверенитет, что для США и их подельников как кость в горле. "Готовая на все дешевая рабочая сила в лице украинских наемников уже используется далеко за пределами подконтрольной Зеленскому территории", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992799206.html
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в мире, венесуэла, сша, владимир рогов, николас мадуро
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венесуэла, США, Владимир Рогов, Николас Мадуро
Рогов заявил, что ВСУ превратились в армию наемников

Рогов: ВСУ превратились в армию наемников, используемых для терактов

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ трансформировались в армию наемников, которых используют для проведения террористических операций далеко за пределами Украины.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что семеро иностранных наемников, включая троих прибывших с Украины, задержаны в Венесуэле при подготовке террористических акций.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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"Приезд украинских наемников в Венесуэлу неслучаен и, уверен, согласован на уровне высшего руководства киевского режима и украинской военной разведки. Сегодня ВСУ фактически трансформировались в армию наемников, которых западные спецслужбы используют для проведения террористических операций далеко за пределами постукраинского пространства", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Венесуэла последовательно борется за свой суверенитет, что для США и их подельников как кость в горле.
"Готовая на все дешевая рабочая сила в лице украинских наемников уже используется далеко за пределами подконтрольной Зеленскому территории", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенесуэлаСШАВладимир РоговНиколас Мадуро
 
 
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