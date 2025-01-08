В РАН сделали прогноз об отношениях России и Грузии
РАН: Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой в 2025 году
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Флаг Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Грузия не станет в 2025 году устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдет на восстановление дипотношений, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Позиция Грузии в отношении России по-прежнему будет определяться нерешенностью, с точки зрения официального Тбилиси, абхазской и югоосетинской проблем. А потому вне зависимости от того, какой политической ориентации будет придерживаться правящая элита, Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдет на восстановление дипломатических отношений. Маловероятным представляется и участие Грузии в обсуждении проблем ЮК на платформе "3 + 3", - говорится в докладе", - говорится в докладе.
Там отмечается также, что хотя Грузия и получила в 2023 году статус страны - кандидата на вступление в ЕС, переговоры о ее членстве в ближайшее время вестись не будут из-за недовольства руководства ЕС политикой грузинских властей, не присоединившихся к санкциям против России и принявших в 2024 году "закон об иноагентах", и заморозки на этом фоне процесса переговоров с Брюсселем руководством Грузии.
Запад за отход, как они считают, Грузии от демократических принципов, ввел в 2024 году против страны ряд санкций - США ввели визовые ограничения в отношении десятков человек, которые "несут ответственность за подрыв демократии в Грузии", Британия ограничила любые программы поддержки Грузии и оборонное сотрудничество с правительством страны. В начале декабря Литва и Эстония запретили въезд представителям руководства Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Под санкции Украины вместе с Иванишвили попал и премьер Кобахидзе.