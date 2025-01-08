Рейтинг@Mail.ru
Палестина надеется, что Дамаск сохранит позицию по Рамалле, заявили в ООН - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/ramalla-1992791802.html
Палестина надеется, что Дамаск сохранит позицию по Рамалле, заявили в ООН
Палестина надеется, что Дамаск сохранит позицию по Рамалле, заявили в ООН - РИА Новости, 08.01.2025
Палестина надеется, что Дамаск сохранит позицию по Рамалле, заявили в ООН
Палестина после событий в Сирии ожидает, что в Дамаске сохранят прежний курс по отношению к Рамалле и палестинскому народу, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:21:00+03:00
2025-01-08T09:21:00+03:00
в мире
россия
москва
рияд мансур
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988913179_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c650c2df8067af1ced44cd1e67f1dc32.jpg
ООН, 8 янв - РИА Новости. Палестина после событий в Сирии ожидает, что в Дамаске сохранят прежний курс по отношению к Рамалле и палестинскому народу, сообщил в интервью РИА Новости постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур. "Есть другие коллеги и наше руководство, которые более квалифицированы, чем я, чтобы проанализировать все элементы, связанные с тем, как эта ситуация в Сирии влияет на вопрос о Палестине, но в то же время мы желаем всего хорошего нашим братьям и сестрам в Сирии, и, вы знаете, мы ожидаем, что будут с нами, как были всегда, как защитники дела Палестины и палестинского народа", – сказал Мансур. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241217/nebenzja-1989781977.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988913179_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b1d7215c30e27d0180a91e0337fcda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, рияд мансур, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Рияд Мансур, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Палестина надеется, что Дамаск сохранит позицию по Рамалле, заявили в ООН

Постпред при ООН Мансур: Палестина ждет, что Дамаск сохранит позицию по Рамалле

© AP Photo / Hussein MallaСитуация в Дамаске, Сирия
Ситуация в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Ситуация в Дамаске, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 8 янв - РИА Новости. Палестина после событий в Сирии ожидает, что в Дамаске сохранят прежний курс по отношению к Рамалле и палестинскому народу, сообщил в интервью РИА Новости постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур.
"Есть другие коллеги и наше руководство, которые более квалифицированы, чем я, чтобы проанализировать все элементы, связанные с тем, как эта ситуация в Сирии влияет на вопрос о Палестине, но в то же время мы желаем всего хорошего нашим братьям и сестрам в Сирии, и, вы знаете, мы ожидаем, что будут с нами, как были всегда, как защитники дела Палестины и палестинского народа", – сказал Мансур.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Небензя призвал отменить санкции в отношении Сирии
17 декабря 2024, 19:38
 
В миреРоссияМоскваРияд МансурБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала