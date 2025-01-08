https://ria.ru/20250108/ramalla-1992791802.html

Палестина надеется, что Дамаск сохранит позицию по Рамалле, заявили в ООН

Палестина надеется, что Дамаск сохранит позицию по Рамалле, заявили в ООН - РИА Новости, 08.01.2025

Палестина надеется, что Дамаск сохранит позицию по Рамалле, заявили в ООН

Палестина после событий в Сирии ожидает, что в Дамаске сохранят прежний курс по отношению к Рамалле и палестинскому народу, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T09:21:00+03:00

2025-01-08T09:21:00+03:00

2025-01-08T09:21:00+03:00

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ООН, 8 янв - РИА Новости. Палестина после событий в Сирии ожидает, что в Дамаске сохранят прежний курс по отношению к Рамалле и палестинскому народу, сообщил в интервью РИА Новости постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур. "Есть другие коллеги и наше руководство, которые более квалифицированы, чем я, чтобы проанализировать все элементы, связанные с тем, как эта ситуация в Сирии влияет на вопрос о Палестине, но в то же время мы желаем всего хорошего нашим братьям и сестрам в Сирии, и, вы знаете, мы ожидаем, что будут с нами, как были всегда, как защитники дела Палестины и палестинского народа", – сказал Мансур. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, москва, рияд мансур, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024