https://ria.ru/20250108/raketa-1992838087.html

Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету

Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 08.01.2025

Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету

Ещё одна украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T18:30:00+03:00

2025-01-08T18:30:00+03:00

2025-01-08T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

украина

вооруженные силы украины

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КУРСК, 8 янв - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области. Ранее в региональном оперативном штабе сообщали об одной сбитой ракете в небе Курской области. Ракетная опасность на территории региона в среду объявлялась семь раз.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, украина, вооруженные силы украины