https://ria.ru/20250108/raketa-1992838087.html
Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету
Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 08.01.2025
Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету
Ещё одна украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:30:00+03:00
2025-01-08T18:30:00+03:00
2025-01-08T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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КУРСК, 8 янв - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области. Ранее в региональном оперативном штабе сообщали об одной сбитой ракете в небе Курской области. Ракетная опасность на территории региона в среду объявлялась семь раз.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету
Оперштаб: ПВО сбили в небе над территорией Курской области еще одну ракету ВСУ