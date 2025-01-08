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Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:30 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/raketa-1992838087.html
Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету
Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 08.01.2025
Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету
Ещё одна украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:30:00+03:00
2025-01-08T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
вооруженные силы украины
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КУРСК, 8 янв - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области. Ранее в региональном оперативном штабе сообщали об одной сбитой ракете в небе Курской области. Ракетная опасность на территории региона в среду объявлялась семь раз.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
курская область
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происшествия, курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету

Оперштаб: ПВО сбили в небе над территорией Курской области еще одну ракету ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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КУРСК, 8 янв - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
«
"Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.
Ранее в региональном оперативном штабе сообщали об одной сбитой ракете в небе Курской области.
Ракетная опасность на территории региона в среду объявлялась семь раз.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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