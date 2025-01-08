https://ria.ru/20250108/raketa-1992825971.html
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 08.01.2025
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена в небе Курской области в среду, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:14:00+03:00
2025-01-08T16:14:00+03:00
2025-01-08T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе Курской области в среду, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пво
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ПВО
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Оперштаб: бойцы ПВО уничтожили в небе над территорией Курской области ракету ВСУ