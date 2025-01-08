Рейтинг@Mail.ru
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/raketa-1992825971.html
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 08.01.2025
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена в небе Курской области в среду, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:14:00+03:00
2025-01-08T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе Курской области в среду, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пво
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ПВО
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Оперштаб: бойцы ПВО уничтожили в небе над территорией Курской области ракету ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе Курской области в среду, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
«
"Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала