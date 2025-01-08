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Рада одобрила законопроект о расширении данных, относящихся к гостайне - РИА Новости, 08.01.2025
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17:00 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/rada-1992830126.html
Рада одобрила законопроект о расширении данных, относящихся к гостайне
Рада одобрила законопроект о расширении данных, относящихся к гостайне - РИА Новости, 08.01.2025
Рада одобрила законопроект о расширении данных, относящихся к гостайне
Парламентарии на Украине поддержали проект закона, который относит к гостайне информацию по защите объектов критической инфраструктуры, но исключает данные об... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:00:00+03:00
2025-01-08T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Парламентарии на Украине поддержали проект закона, который относит к гостайне информацию по защите объектов критической инфраструктуры, но исключает данные об использовании средств на закупки, сообщает украинское агентство УНН. "Рада приняла в первом чтении законопроект, который включает в гостайну информацию об организации, состоянии, планировании и осуществлении мероприятий по защите и обеспечению безопасности и устойчивости объектов критической инфраструктуры, а также информацию о создании материально-технического резерва", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Уточняется, что речь идет о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "О государственной тайне" №11394. Одобренный за основу законопроект предлагает исключить данные об использовании средств на закупки. В частности, предлагается исключить информацию о цене товаров, работ, услуг, проектной документации, содержащих информацию о ценах на материальные ресурсы при закупках услуг по ремонту и работам по строительству.
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украина, в мире, верховная рада украины
Украина, В мире, Верховная Рада Украины
Рада одобрила законопроект о расширении данных, относящихся к гостайне

УНН: Рада внесла в гостайну данные о защите объектов критической инфраструктуры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Парламентарии на Украине поддержали проект закона, который относит к гостайне информацию по защите объектов критической инфраструктуры, но исключает данные об использовании средств на закупки, сообщает украинское агентство УНН.
"Рада приняла в первом чтении законопроект, который включает в гостайну информацию об организации, состоянии, планировании и осуществлении мероприятий по защите и обеспечению безопасности и устойчивости объектов критической инфраструктуры, а также информацию о создании материально-технического резерва", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Уточняется, что речь идет о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "О государственной тайне" №11394. Одобренный за основу законопроект предлагает исключить данные об использовании средств на закупки. В частности, предлагается исключить информацию о цене товаров, работ, услуг, проектной документации, содержащих информацию о ценах на материальные ресурсы при закупках услуг по ремонту и работам по строительству.
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