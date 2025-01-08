https://ria.ru/20250108/putin-1992816854.html

Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов

Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов - РИА Новости, 08.01.2025

Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин 9 января в формате онлайн проведет совещание с членами правительства, обсудит запуск новых национальных проектов, сообщает... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T15:07:00+03:00

2025-01-08T15:07:00+03:00

2025-01-08T15:17:00+03:00

владимир путин

россия

нацпроекты

правительство рф

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 января в формате онлайн проведет совещание с членами правительства, обсудит запуск новых национальных проектов, сообщает пресс-служба президента РФ."Девятого января с.г. В. В. Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – запуск новых национальных проектов. С докладом выступит заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Валентинович Новак. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241231/natsproekty-1992148614.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, нацпроекты, правительство рф