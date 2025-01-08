https://ria.ru/20250108/putin-1992816854.html
Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов
Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов - РИА Новости, 08.01.2025
Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов
Президент России Владимир Путин 9 января в формате онлайн проведет совещание с членами правительства, обсудит запуск новых национальных проектов, сообщает... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T15:07:00+03:00
2025-01-08T15:07:00+03:00
2025-01-08T15:17:00+03:00
владимир путин
россия
нацпроекты
правительство рф
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 января в формате онлайн проведет совещание с членами правительства, обсудит запуск новых национальных проектов, сообщает пресс-служба президента РФ."Девятого января с.г. В. В. Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – запуск новых национальных проектов. С докладом выступит заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Валентинович Новак. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241231/natsproekty-1992148614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, нацпроекты, правительство рф
Владимир Путин, Россия, Нацпроекты, Правительство РФ
Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов
Путин 9 января обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов