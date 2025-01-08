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Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов - РИА Новости, 08.01.2025
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15:07 08.01.2025 (обновлено: 15:17 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/putin-1992816854.html
Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов
Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов - РИА Новости, 08.01.2025
Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов
Президент России Владимир Путин 9 января в формате онлайн проведет совещание с членами правительства, обсудит запуск новых национальных проектов, сообщает... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T15:07:00+03:00
2025-01-08T15:17:00+03:00
владимир путин
россия
нацпроекты
правительство рф
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 января в формате онлайн проведет совещание с членами правительства, обсудит запуск новых национальных проектов, сообщает пресс-служба президента РФ."Девятого января с.г. В. В. Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – запуск новых национальных проектов. С докладом выступит заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Валентинович Новак. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов", - говорится в сообщении.
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владимир путин, россия, нацпроекты, правительство рф
Владимир Путин, Россия, Нацпроекты, Правительство РФ
Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов

Путин 9 января обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 января в формате онлайн проведет совещание с членами правительства, обсудит запуск новых национальных проектов, сообщает пресс-служба президента РФ.
«
"Девятого января с.г. В. В. Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – запуск новых национальных проектов. С докладом выступит заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Валентинович Новак. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинРоссияНацпроектыПравительство РФ
 
 
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