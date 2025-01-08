https://ria.ru/20250108/progul-1992776599.html

Юрист назвала причину, по которой нельзя уволить за прогул

Юрист назвала причину, по которой нельзя уволить за прогул - РИА Новости, 08.01.2025

Юрист назвала причину, по которой нельзя уволить за прогул

Уволить за прогул можно работника, если он отсутствовал четыре часа подряд, и то не во всех случаях, рассказала агентству "Прайм" партнер практики трудового... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T02:17:00+03:00

2025-01-08T02:17:00+03:00

2025-01-08T07:12:00+03:00

общество

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Уволить за прогул можно работника, если он отсутствовал четыре часа подряд, и то не во всех случаях, рассказала агентству "Прайм" партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.Речь идет лишь об отсутствии по неуважительной причине."Отменили электричку, стало плохо бабушке, у ребенка случилась аллергическая реакция – такие случаи, скорее всего, признают уважительным отсутствием", — объясняет юрист.В этом случае работник обязан не только сообщить, но и приложить документы, подтверждающие упомянутую причину. По закону оплачивать потраченные на личные дела рабочие часы работодатель не обязан, поэтому деньги могут вычесть из зарплаты, добавила она.

https://ria.ru/20241220/uvolnenie-1990297357.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, bgp litigation