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Юрист назвала причину, по которой нельзя уволить за прогул
Юрист назвала причину, по которой нельзя уволить за прогул - РИА Новости, 08.01.2025
Юрист назвала причину, по которой нельзя уволить за прогул
Уволить за прогул можно работника, если он отсутствовал четыре часа подряд, и то не во всех случаях, рассказала агентству "Прайм" партнер практики трудового... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T02:17:00+03:00
2025-01-08T02:17:00+03:00
2025-01-08T07:12:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Уволить за прогул можно работника, если он отсутствовал четыре часа подряд, и то не во всех случаях, рассказала агентству "Прайм" партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.Речь идет лишь об отсутствии по неуважительной причине."Отменили электричку, стало плохо бабушке, у ребенка случилась аллергическая реакция – такие случаи, скорее всего, признают уважительным отсутствием", — объясняет юрист.В этом случае работник обязан не только сообщить, но и приложить документы, подтверждающие упомянутую причину. По закону оплачивать потраченные на личные дела рабочие часы работодатель не обязан, поэтому деньги могут вычесть из зарплаты, добавила она.
https://ria.ru/20241220/uvolnenie-1990297357.html
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общество, bgp litigation
Юрист назвала причину, по которой нельзя уволить за прогул
Юрист Иванова: уволить за прогул могут при отсутствии четыре часа подряд