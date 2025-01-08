https://ria.ru/20250108/priamurja-1992795321.html
В Приамурье собака покусала женщину за голову
В Приамурье собака покусала женщину за голову - РИА Новости, 08.01.2025
В Приамурье собака покусала женщину за голову
Собака породы алабай сорвалась с привязи в селе Поздеевка в Приамурье, напала на женщину и покусала её за голову, сообщает управление ветеринарии Амурской... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T10:08:00+03:00
2025-01-08T10:08:00+03:00
2025-01-08T10:08:00+03:00
происшествия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9002d0b5786b09fbcbfc6b9cba84ad99.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 янв – РИА Новости. Собака породы алабай сорвалась с привязи в селе Поздеевка в Приамурье, напала на женщину и покусала её за голову, сообщает управление ветеринарии Амурской области. По данным ведомства, нападение произошло в селе Поздеевка Ромненского округа. Сторожевая собака содержалась во дворе без вольера. "Сторожевая собака сорвалась с привязи, самостоятельно открыла калитку и выскочила на улицу. В это время мимо дома шла женщина. Увидев огромное и явно недоброе животное, она испугалась, попыталась быстрее "проскочить" опасный участок улицы, но упала и сломала руку. Алабай набросился на лежавшую на земле амурчанку и искусал за голову", - говорится в сообщении. Женщину с травмами доставили в медицинское учреждение. Владельца агрессивного пса оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он не смог обеспечить безопасное содержание собаки, свою вину владелец животного признал. "Помимо этого, пострадавшая амурчанка может подать в суд и взыскать с хозяина собаки моральный вред и расходы на лечение", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20241227/sobaka-1991609252.html
https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье собака покусала женщину за голову
В Приамурье собака породы алабай напала на женщину и покусала ее за голову
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 янв – РИА Новости. Собака породы алабай сорвалась с привязи в селе Поздеевка в Приамурье, напала на женщину и покусала её за голову, сообщает управление ветеринарии Амурской области.
По данным ведомства, нападение произошло в селе Поздеевка Ромненского округа. Сторожевая собака содержалась во дворе без вольера.
"Сторожевая собака сорвалась с привязи, самостоятельно открыла калитку и выскочила на улицу. В это время мимо дома шла женщина. Увидев огромное и явно недоброе животное, она испугалась, попыталась быстрее "проскочить" опасный участок улицы, но упала и сломала руку. Алабай набросился на лежавшую на земле амурчанку и искусал за голову", - говорится в сообщении.
Женщину с травмами доставили в медицинское учреждение. Владельца агрессивного пса оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он не смог обеспечить безопасное содержание собаки, свою вину владелец животного признал.
"Помимо этого, пострадавшая амурчанка может подать в суд и взыскать с хозяина собаки моральный вред и расходы на лечение", - добавили в управлении.