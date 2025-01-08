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Премьер Гренландии встретится с королем Дании после заявлений Трампа - РИА Новости, 08.01.2025
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12:58 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/premer-1992804852.html
Премьер Гренландии встретится с королем Дании после заявлений Трампа
Премьер Гренландии встретится с королем Дании после заявлений Трампа - РИА Новости, 08.01.2025
Премьер Гренландии встретится с королем Дании после заявлений Трампа
Премьер Гренландии Муте Эгеде в среду встретится с королем Дании Фредериком X после требований избранного президента США Дональда Трампа уступить остров США,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:58:00+03:00
2025-01-08T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер Гренландии Муте Эгеде в среду встретится с королем Дании Фредериком X после требований избранного президента США Дональда Трампа уступить остров США, передает агентство Рейтер со ссылкой на датский королевский дом. Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. "В среду лидер Гренландии встретится с королем Дании в Копенгагене", - говорится в сообщении агентства. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250108/zaharova-1992792425.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
Премьер Гренландии встретится с королем Дании после заявлений Трампа

Рейтер: премьер Гренландии встретится с королем Дании после требований Трампа

© @EricTrump/XПубликация Эрика Трампа в соцсети
Публикация Эрика Трампа в соцсети - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© @EricTrump/X
Публикация Эрика Трампа в соцсети. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер Гренландии Муте Эгеде в среду встретится с королем Дании Фредериком X после требований избранного президента США Дональда Трампа уступить остров США, передает агентство Рейтер со ссылкой на датский королевский дом.
Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
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"В среду лидер Гренландии встретится с королем Дании в Копенгагене", - говорится в сообщении агентства.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияДанияСШАДональд Трамп
 
 
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