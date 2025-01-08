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МЧС выразило соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных - РИА Новости, 08.01.2025
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20:59 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/pozharnye-1992851689.html
МЧС выразило соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных
МЧС выразило соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных - РИА Новости, 08.01.2025
МЧС выразило соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных
Личный состав МЧС России выражает соболезнования родным и близким сотрудников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, погибших при ликвидации... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T20:59:00+03:00
2025-01-08T20:59:00+03:00
происшествия
россия
энгельс
саратов
геннадий афанасьев
александр куренков (мчс)
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Личный состав МЧС России выражает соболезнования родным и близким сотрудников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, погибших при ликвидации возгорания в Энгельсе, сообщает пресс-служба МЧС России. В среду при при ликвидации возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе погибли начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев 1993 года рождения и старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов 1996 года рождения. "Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца", - заявил глава МЧС России Александр Куренков. Ведомство уточняет, что Геннадий Афанасьев - выпускник Уральского института ГПС МЧС России, более 4 лет тушил пожары в самых боевых подразделениях Саратова, Жаслан Телеупов занимался легкой атлетикой, в МЧС России с 2019 года. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания на предприятии двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист госпитализирован, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20250108/bespilotnik-1992781724.html
россия
энгельс
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происшествия, россия, энгельс, саратов, геннадий афанасьев, александр куренков (мчс), роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Энгельс, Саратов, Геннадий Афанасьев, Александр Куренков (МЧС), Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС выразило соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

Личный состав МЧС выразил соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramСотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Личный состав МЧС России выражает соболезнования родным и близким сотрудников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, погибших при ликвидации возгорания в Энгельсе, сообщает пресс-служба МЧС России.
В среду при при ликвидации возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе погибли начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев 1993 года рождения и старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов 1996 года рождения.
«
"Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца", - заявил глава МЧС России Александр Куренков.
Ведомство уточняет, что Геннадий Афанасьев - выпускник Уральского института ГПС МЧС России, более 4 лет тушил пожары в самых боевых подразделениях Саратова, Жаслан Телеупов занимался легкой атлетикой, в МЧС России с 2019 года.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания на предприятии двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист госпитализирован, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Автомобильный мост, соединяющий Саратов и Энгельс - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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Вчера, 04:31
 
ПроисшествияРоссияЭнгельсСаратовГеннадий АфанасьевАлександр Куренков (МЧС)Роман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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