МЧС выразило соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных
Личный состав МЧС выразил соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramСотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Личный состав МЧС России выражает соболезнования родным и близким сотрудников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, погибших при ликвидации возгорания в Энгельсе, сообщает пресс-служба МЧС России.
В среду при при ликвидации возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе погибли начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев 1993 года рождения и старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов 1996 года рождения.
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"Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца", - заявил глава МЧС России Александр Куренков.
Ведомство уточняет, что Геннадий Афанасьев - выпускник Уральского института ГПС МЧС России, более 4 лет тушил пожары в самых боевых подразделениях Саратова, Жаслан Телеупов занимался легкой атлетикой, в МЧС России с 2019 года.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания на предприятии двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист госпитализирован, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.