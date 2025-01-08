https://ria.ru/20250108/pozharnye-1992851689.html

МЧС выразило соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

МЧС выразило соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных - РИА Новости, 08.01.2025

МЧС выразило соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

Личный состав МЧС России выражает соболезнования родным и близким сотрудников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, погибших при ликвидации... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T20:59:00+03:00

2025-01-08T20:59:00+03:00

2025-01-08T20:59:00+03:00

происшествия

россия

энгельс

саратов

геннадий афанасьев

александр куренков (мчс)

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Личный состав МЧС России выражает соболезнования родным и близким сотрудников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, погибших при ликвидации возгорания в Энгельсе, сообщает пресс-служба МЧС России. В среду при при ликвидации возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе погибли начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев 1993 года рождения и старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов 1996 года рождения. "Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца", - заявил глава МЧС России Александр Куренков. Ведомство уточняет, что Геннадий Афанасьев - выпускник Уральского института ГПС МЧС России, более 4 лет тушил пожары в самых боевых подразделениях Саратова, Жаслан Телеупов занимался легкой атлетикой, в МЧС России с 2019 года. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания на предприятии двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист госпитализирован, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20250108/bespilotnik-1992781724.html

россия

энгельс

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, энгельс, саратов, геннадий афанасьев, александр куренков (мчс), роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)