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Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе
Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе - РИА Новости, 08.01.2025
Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе
Угрозы жилым здания в результате возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:27:00+03:00
2025-01-08T19:27:00+03:00
2025-01-08T19:44:00+03:00
россия
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энгельс
саратовская область
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Угрозы жилым здания в результате возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."На месте возгорания в Энгельсе провел заседание оперативного штаба. Все службы продолжают работать в усиленном режиме. Угрозы для жилых зданий нет", - говорится в сообщении.Ранее Бусаргин заявлял, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания на предприятии двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист госпитализирован, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
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россия, происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе
Бусаргин: угрозы жилым зданиям из-за пожара на промпредприятии в Энгельсе нет