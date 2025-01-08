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Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе - РИА Новости, 08.01.2025
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19:27 08.01.2025 (обновлено: 19:44 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/pozhar-1992843638.html
Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе
Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе - РИА Новости, 08.01.2025
Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе
Угрозы жилым здания в результате возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:27:00+03:00
2025-01-08T19:44:00+03:00
россия
происшествия
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Угрозы жилым здания в результате возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."На месте возгорания в Энгельсе провел заседание оперативного штаба. Все службы продолжают работать в усиленном режиме. Угрозы для жилых зданий нет", - говорится в сообщении.Ранее Бусаргин заявлял, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания на предприятии двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист госпитализирован, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
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россия
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россия, происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе

Бусаргин: угрозы жилым зданиям из-за пожара на промпредприятии в Энгельсе нет

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramСотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Угрозы жилым здания в результате возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"На месте возгорания в Энгельсе провел заседание оперативного штаба. Все службы продолжают работать в усиленном режиме. Угрозы для жилых зданий нет", - говорится в сообщении.
Ранее Бусаргин заявлял, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания на предприятии двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист госпитализирован, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
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РоссияПроисшествияЭнгельсСаратовская областьРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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