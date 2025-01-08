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Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе

Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе - РИА Новости, 08.01.2025

Губернатор Саратовской области оценил угрозы от пожара в Энгельсе

Угрозы жилым здания в результате возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:27:00+03:00

2025-01-08T19:27:00+03:00

2025-01-08T19:44:00+03:00

россия

происшествия

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Угрозы жилым здания в результате возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."На месте возгорания в Энгельсе провел заседание оперативного штаба. Все службы продолжают работать в усиленном режиме. Угрозы для жилых зданий нет", - говорится в сообщении.Ранее Бусаргин заявлял, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания на предприятии двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист госпитализирован, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20250108/dagestan-1992839292.html

россия

энгельс

саратовская область

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россия, происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)