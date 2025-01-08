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Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесного пожара - РИА Новости, 08.01.2025
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02:24 08.01.2025 (обновлено: 09:21 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/pozhar-1992778991.html
Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесного пожара
Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесного пожара - РИА Новости, 08.01.2025
Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесного пожара
Лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе Лос-Анджелеса, в районе, где проживают около 27 тысяч человек, объявлена обязательная эвакуация, сообщает... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T02:24:00+03:00
2025-01-08T09:21:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе Лос-Анджелеса, в районе, где проживают около 27 тысяч человек, объявлена обязательная эвакуация, сообщает пожарная служба штата.Согласно информации, опубликованной на сайте службы, обязательная эвакуация объявлена в районе Палисейдс, где расположен национальный парк.Wall Street Journal отмечает, что в затронутой эвакуацией зоне проживают около 27 тысяч человек. По данным издания, площадь пожара сейчас насчитывает более трех квадратных километров, но быстро распространяется из-за сильного ветра. "Из-за усиливающегося ветра ситуация очень опасная", — заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в соцсети Х.
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в мире, лос-анджелес
В мире, Лос-Анджелес
Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесного пожара

Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют после начала лесного пожара

© AP Photo / Ethan SwopeЛесной пожар на западе Лос-Анджелеса
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе Лос-Анджелеса, в районе, где проживают около 27 тысяч человек, объявлена обязательная эвакуация, сообщает пожарная служба штата.
Согласно информации, опубликованной на сайте службы, обязательная эвакуация объявлена в районе Палисейдс, где расположен национальный парк.
Wall Street Journal отмечает, что в затронутой эвакуацией зоне проживают около 27 тысяч человек. По данным издания, площадь пожара сейчас насчитывает более трех квадратных километров, но быстро распространяется из-за сильного ветра.
"Из-за усиливающегося ветра ситуация очень опасная", — заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в соцсети Х.
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