https://ria.ru/20250108/pozhar-1992778991.html

Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесного пожара

Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесного пожара - РИА Новости, 08.01.2025

Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесного пожара

Лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе Лос-Анджелеса, в районе, где проживают около 27 тысяч человек, объявлена обязательная эвакуация, сообщает... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T02:24:00+03:00

2025-01-08T02:24:00+03:00

2025-01-08T09:21:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе Лос-Анджелеса, в районе, где проживают около 27 тысяч человек, объявлена обязательная эвакуация, сообщает пожарная служба штата.Согласно информации, опубликованной на сайте службы, обязательная эвакуация объявлена в районе Палисейдс, где расположен национальный парк.Wall Street Journal отмечает, что в затронутой эвакуацией зоне проживают около 27 тысяч человек. По данным издания, площадь пожара сейчас насчитывает более трех квадратных километров, но быстро распространяется из-за сильного ветра. "Из-за усиливающегося ветра ситуация очень опасная", — заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в соцсети Х.

https://ria.ru/20241227/germaniya-1991726309.html

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