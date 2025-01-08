https://ria.ru/20250108/poteri-1992779556.html

Раскрыты потери ВСУ за первую неделю года

Раскрыты потери ВСУ за первую неделю года - РИА Новости, 08.01.2025

Раскрыты потери ВСУ за первую неделю года

Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2025

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2025-01-08T03:03:00+03:00

2025-01-08T08:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

курская область

германия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-27

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны России.Согласно сводкам ведомства, в зоне спецоперации в период с 1 по 7 января ВСУ потеряли до 9,7 тысячи человек. Кроме того, около 2975 украинских военных были убиты в боях в Курской области. За неделю российская армия уничтожила в зоне СВО 17 танков, в том числе пять Leopard производства Германии. За это же время 29 танков ликвидировали в курском приграничье. Кроме того, 2 января средств ПВО сбили украинский истребитель Су-27, а 5 января истребительная авиация ВКС России уничтожила МиГ-29 воздушных сил Украины.

https://ria.ru/20250107/prognoz-1992761201.html

россия

курская область

германия

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россия, безопасность, курская область, германия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-27, миг-29