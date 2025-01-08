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Раскрыты потери ВСУ за первую неделю года - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:03 08.01.2025 (обновлено: 08:36 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/poteri-1992779556.html
Раскрыты потери ВСУ за первую неделю года
Раскрыты потери ВСУ за первую неделю года - РИА Новости, 08.01.2025
Раскрыты потери ВСУ за первую неделю года
Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2025
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2025-01-08T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
германия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-27
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны России.Согласно сводкам ведомства, в зоне спецоперации в период с 1 по 7 января ВСУ потеряли до 9,7 тысячи человек. Кроме того, около 2975 украинских военных были убиты в боях в Курской области. За неделю российская армия уничтожила в зоне СВО 17 танков, в том числе пять Leopard производства Германии. За это же время 29 танков ликвидировали в курском приграничье. Кроме того, 2 января средств ПВО сбили украинский истребитель Су-27, а 5 января истребительная авиация ВКС России уничтожила МиГ-29 воздушных сил Украины.
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россия, безопасность, курская область, германия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-27, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Германия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-27, МиГ-29
Раскрыты потери ВСУ за первую неделю года

ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны России.
Согласно сводкам ведомства, в зоне спецоперации в период с 1 по 7 января ВСУ потеряли до 9,7 тысячи человек. Кроме того, около 2975 украинских военных были убиты в боях в Курской области.
За неделю российская армия уничтожила в зоне СВО 17 танков, в том числе пять Leopard производства Германии. За это же время 29 танков ликвидировали в курском приграничье.
Кроме того, 2 января средств ПВО сбили украинский истребитель Су-27, а 5 января истребительная авиация ВКС России уничтожила МиГ-29 воздушных сил Украины.
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