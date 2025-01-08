https://ria.ru/20250108/posledstvija-1992840122.html

С кубанских пляжей вывезли более 139 тысяч тонн загрязненного грунта

С кубанских пляжей вывезли более 139 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 08.01.2025

С кубанских пляжей вывезли более 139 тысяч тонн загрязненного грунта

В рамках ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря сотрудники МЧС России, представители муниципалитетов и добровольцы собрали и... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T18:48:00+03:00

2025-01-08T18:48:00+03:00

2025-01-08T18:53:00+03:00

происшествия

россия

анапа

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В рамках ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря сотрудники МЧС России, представители муниципалитетов и добровольцы собрали и вывезли с пляжной территории более 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта в Краснодарском крае - в Анапе и Темрюкском районе, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "В Краснодарском крае в Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории более 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. На площадку временного размещения отходов совершено 6016 рейсов", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что маломерными судами МЧС РФ и судами Морспасслужбы всего обследовано 300 квадратных метров акватории, в Керченском проливе обследовано 1542,2 квадратных километров, в морском порту Анапы обработано 5,98 квадратных километров береговой полосы, в населенном пункте Витязево развернут пункт по спасению птиц, животным оказывают помощь ветеринарные врачи и волонтеры. Спасено 5678 пернатых. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250108/dyuny-1992838541.html

https://ria.ru/20250107/zoopark-1992767906.html

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анапа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, анапа, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе