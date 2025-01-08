С кубанских пляжей вывезли более 139 тысяч тонн загрязненного грунта
МЧС: с кубанских пляжей вывезли более 139 тыс тонн загрязненного песка и грунта
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В рамках ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря сотрудники МЧС России, представители муниципалитетов и добровольцы собрали и вывезли с пляжной территории более 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта в Краснодарском крае - в Анапе и Темрюкском районе, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"В Краснодарском крае в Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории более 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. На площадку временного размещения отходов совершено 6016 рейсов", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что маломерными судами МЧС РФ и судами Морспасслужбы всего обследовано 300 квадратных метров акватории, в Керченском проливе обследовано 1542,2 квадратных километров, в морском порту Анапы обработано 5,98 квадратных километров береговой полосы, в населенном пункте Витязево развернут пункт по спасению птиц, животным оказывают помощь ветеринарные врачи и волонтеры. Спасено 5678 пернатых.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.