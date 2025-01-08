Рейтинг@Mail.ru
С кубанских пляжей вывезли более 139 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 08.01.2025 (обновлено: 18:53 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/posledstvija-1992840122.html
С кубанских пляжей вывезли более 139 тысяч тонн загрязненного грунта
С кубанских пляжей вывезли более 139 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 08.01.2025
С кубанских пляжей вывезли более 139 тысяч тонн загрязненного грунта
В рамках ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря сотрудники МЧС России, представители муниципалитетов и добровольцы собрали и... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:48:00+03:00
2025-01-08T18:53:00+03:00
происшествия
россия
анапа
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991828724_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_95cf67a35681108b9275adf47ca69964.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В рамках ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря сотрудники МЧС России, представители муниципалитетов и добровольцы собрали и вывезли с пляжной территории более 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта в Краснодарском крае - в Анапе и Темрюкском районе, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "В Краснодарском крае в Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории более 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. На площадку временного размещения отходов совершено 6016 рейсов", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что маломерными судами МЧС РФ и судами Морспасслужбы всего обследовано 300 квадратных метров акватории, в Керченском проливе обследовано 1542,2 квадратных километров, в морском порту Анапы обработано 5,98 квадратных километров береговой полосы, в населенном пункте Витязево развернут пункт по спасению птиц, животным оказывают помощь ветеринарные врачи и волонтеры. Спасено 5678 пернатых. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250108/dyuny-1992838541.html
https://ria.ru/20250107/zoopark-1992767906.html
россия
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991828724_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2b9f2954301a072a0d1dbac696383978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, анапа, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Анапа, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
С кубанских пляжей вывезли более 139 тысяч тонн загрязненного грунта

МЧС: с кубанских пляжей вывезли более 139 тыс тонн загрязненного песка и грунта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В рамках ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря сотрудники МЧС России, представители муниципалитетов и добровольцы собрали и вывезли с пляжной территории более 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта в Краснодарском крае - в Анапе и Темрюкском районе, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Краснодарском крае в Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории более 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. На площадку временного размещения отходов совершено 6016 рейсов", - говорится в сообщении.
Нефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Уникальные дюны на побережье Анапы пострадали от выброса мазута
Вчера, 18:32
Ведомство уточнило, что маломерными судами МЧС РФ и судами Морспасслужбы всего обследовано 300 квадратных метров акватории, в Керченском проливе обследовано 1542,2 квадратных километров, в морском порту Анапы обработано 5,98 квадратных километров береговой полосы, в населенном пункте Витязево развернут пункт по спасению птиц, животным оказывают помощь ветеринарные врачи и волонтеры. Спасено 5678 пернатых.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Зоопарк в Шахтах взял на лечение краснокнижных птиц, пострадавших от мазута
7 января, 21:02
 
ПроисшествияРоссияАнапаКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала