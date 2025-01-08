В Пентагоне назвали общую сумму военной помощи Украине с начала СВО
Пентагон: сумма военной помощи Украине с начала СВО превысила $126 миллиардов
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка танков Leopard 2, предназначенных для Украины
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Общая сумма военной помощи Украине с начала российской специальной военной операции превысила 126 миллиардов долларов, заявил высокопоставленный представитель американского Министерства обороны.
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"На данный момент Соединенные Штаты, союзники и партнеры в совокупности выделили Украине более 126 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности <…> с 24 февраля 2022 года", — сообщил он.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
По итогам прошлого года объем американской военной помощи постсоветской республике составил почти 19,5 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с показателями 2023-го, когда киевские власти получили от Вашингтона 24,7 миллиарда долларов.
Большая часть выделенных средств была направлена на укрепление противовоздушной обороны, но, помимо ранее переданных вооружений, США впервые предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Как отмечал президент Владимир Путин, применение ВСУ высокоточного оружия большой дальности западного производства означает прямо вовлечение НАТО в конфликт, поскольку только военные стран Североатлантического альянса могут вводить полетные задания в эти ракетные системы.
В ноябре в ответ на атаки объектов в Курской и Брянской областях, проведенные украинскими войсками с помощью ракет ATACMS и Storm Shadow, Россия испытала одну из новейших систем средней дальности "Орешник". По словам Путина, в случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия.