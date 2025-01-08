Пентагон рассчитывает на продолжение поставок вооружения Киеву при Трампе
Пентагон: США до ухода Байдена не успеют выделить ВСУ военную помощь на $2 млрд
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте США Дональде Трампе, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.
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"Останется более 2 миллиардов долларов в помощи PDA (программа списания оружия со складов США - ред.) для будущего использования после 20 января", - сообщил он журналистам на брифинге.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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