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Пентагон рассчитывает на продолжение поставок вооружения Киеву при Трампе - РИА Новости, 08.01.2025
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19:59 08.01.2025 (обновлено: 20:15 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/pomosch-1992846390.html
Пентагон рассчитывает на продолжение поставок вооружения Киеву при Трампе
Пентагон рассчитывает на продолжение поставок вооружения Киеву при Трампе - РИА Новости, 08.01.2025
Пентагон рассчитывает на продолжение поставок вооружения Киеву при Трампе
Администрация американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:59:00+03:00
2025-01-08T20:15:00+03:00
в мире
украина
киев
министерство обороны сша
сша
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте США Дональде Трампе, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.Инаугурация Трампа состоится 20 января."Останется более 2 миллиардов долларов в помощи PDA (программа списания оружия со складов США - ред.) для будущего использования после 20 января", - сообщил он журналистам на брифинге.По словам представителя Пентагона, США круглосуточно работают над отправкой помощи Киеву, включая праздничные дни и выходные, стремясь предоставить Украине максимально возможный объем поддержки.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250108/pomosch-1992847211.html
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в мире, украина, киев, министерство обороны сша, сша, россия, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Киев, Министерство обороны США, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Пентагон рассчитывает на продолжение поставок вооружения Киеву при Трампе

Пентагон: США до ухода Байдена не успеют выделить ВСУ военную помощь на $2 млрд

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте США Дональде Трампе, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.
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В Пентагоне назвали общую сумму военной помощи Украине с начала СВО
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«
"Останется более 2 миллиардов долларов в помощи PDA (программа списания оружия со складов США - ред.) для будущего использования после 20 января", - сообщил он журналистам на брифинге.
По словам представителя Пентагона, США круглосуточно работают над отправкой помощи Киеву, включая праздничные дни и выходные, стремясь предоставить Украине максимально возможный объем поддержки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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