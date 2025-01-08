https://ria.ru/20250108/pomosch-1992846390.html

Пентагон рассчитывает на продолжение поставок вооружения Киеву при Трампе

Пентагон рассчитывает на продолжение поставок вооружения Киеву при Трампе - РИА Новости, 08.01.2025

Пентагон рассчитывает на продолжение поставок вооружения Киеву при Трампе

Администрация американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:59:00+03:00

2025-01-08T19:59:00+03:00

2025-01-08T20:15:00+03:00

в мире

украина

киев

министерство обороны сша

сша

россия

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте США Дональде Трампе, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.Инаугурация Трампа состоится 20 января."Останется более 2 миллиардов долларов в помощи PDA (программа списания оружия со складов США - ред.) для будущего использования после 20 января", - сообщил он журналистам на брифинге.По словам представителя Пентагона, США круглосуточно работают над отправкой помощи Киеву, включая праздничные дни и выходные, стремясь предоставить Украине максимально возможный объем поддержки.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250108/pomosch-1992847211.html

https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html

украина

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, министерство обороны сша, сша, россия, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато