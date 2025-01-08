США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, пишет AP
АР: США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на $500 млн
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
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“США собираются предоставить Украине дополнительно 500 миллионов долларов в виде вооружений”, - говорится в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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