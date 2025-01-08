Рейтинг@Mail.ru
США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, пишет AP - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 08.01.2025 (обновлено: 19:25 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/pomosch-1992840335.html
США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, пишет AP
США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, пишет AP - РИА Новости, 08.01.2025
США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, пишет AP
США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:52:00+03:00
2025-01-08T19:25:00+03:00
в мире
сша
украина
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974369506_0:22:1042:608_1920x0_80_0_0_395646b9e2d99bedcd221f9550fcc952.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.“США собираются предоставить Украине дополнительно 500 миллионов долларов в виде вооружений”, - говорится в публикации.Отмечается, что речь идет о списании оружия на действующих складах американской армии, официально о новом пакете помощи будет объявлено на предстоящем заседании контактной группы по помощи Киеву, которое состоится в четверг в Германии.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974369506_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_99f6fac4fe9592fd95e122576ec93e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, НАТО
США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, пишет AP

АР: США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на $500 млн

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
«
“США собираются предоставить Украине дополнительно 500 миллионов долларов в виде вооружений”, - говорится в публикации.
Отмечается, что речь идет о списании оружия на действующих складах американской армии, официально о новом пакете помощи будет объявлено на предстоящем заседании контактной группы по помощи Киеву, которое состоится в четверг в Германии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Маск назвал Зеленского чемпионом за "одно из величайших ограблений США"
30 декабря 2024, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала