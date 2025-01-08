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США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, пишет AP

США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, пишет AP - РИА Новости, 08.01.2025

США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, пишет AP

США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T18:52:00+03:00

2025-01-08T18:52:00+03:00

2025-01-08T19:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.“США собираются предоставить Украине дополнительно 500 миллионов долларов в виде вооружений”, - говорится в публикации.Отмечается, что речь идет о списании оружия на действующих складах американской армии, официально о новом пакете помощи будет объявлено на предстоящем заседании контактной группы по помощи Киеву, которое состоится в четверг в Германии.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, нато