https://ria.ru/20250108/polsha-1992827732.html

Президентские выборы в Польше назначили на 18 мая

Президентские выборы в Польше назначили на 18 мая - РИА Новости, 08.01.2025

Президентские выборы в Польше назначили на 18 мая

Спикер сейма Польши Шимон Холовня назначил очередные выборы президента на 18 мая. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T16:40:00+03:00

2025-01-08T16:40:00+03:00

2025-01-08T17:07:00+03:00

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ВАРШАВА, 8 янв - РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня назначил очередные выборы президента на 18 мая."Мы выбирали даты в мае, то есть 4 мая, 11 мая и 18 мая. После консультаций с Государственной избирательной комиссией я принял решение, что голосование на выборах президента Польской Республики состоится 18 мая", - сказал Холовня на специальном брифинге.Свои амбиции на президентское кресло высказали уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".Таким образом, если никто из кандидатов не наберет 50% голосов избирателей, то второй тур выборов пройдет 1 июня.Холовня также сообщил, что график избирательной кампании будет предусматривать, что до 24 марта можно будет создавать избирательные комитеты кандидатов, то есть собрать необходимые 100 тысяч подписей избирателей и пройти регистрационную процедуру в Госизбиркоме. До 31 марта должны быть созданы окружные избирательные комиссии.Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает свой пост второй раз подряд.

https://ria.ru/20250104/evrosoyuz-1992487680.html

https://ria.ru/20250107/energiya-1992730315.html

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в мире, польша, варшава, ярослав качиньский, кароль навроцкий, дональд туск