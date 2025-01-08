Президентские выборы в Польше назначили на 18 мая
Президентские выборы в Польше назначены на 18 мая 2025 года
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 янв - РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня назначил очередные выборы президента на 18 мая.
"Мы выбирали даты в мае, то есть 4 мая, 11 мая и 18 мая. После консультаций с Государственной избирательной комиссией я принял решение, что голосование на выборах президента Польской Республики состоится 18 мая", - сказал Холовня на специальном брифинге.
Свои амбиции на президентское кресло высказали уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".
Таким образом, если никто из кандидатов не наберет 50% голосов избирателей, то второй тур выборов пройдет 1 июня.
Холовня также сообщил, что график избирательной кампании будет предусматривать, что до 24 марта можно будет создавать избирательные комитеты кандидатов, то есть собрать необходимые 100 тысяч подписей избирателей и пройти регистрационную процедуру в Госизбиркоме. До 31 марта должны быть созданы окружные избирательные комиссии.
Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает свой пост второй раз подряд.