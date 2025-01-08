https://ria.ru/20250108/politico-1992809284.html
СМИ рассказали об отставке одного из главных американских помощников Киева
СМИ рассказали об отставке одного из главных американских помощников Киева - РИА Новости, 08.01.2025
СМИ рассказали об отставке одного из главных американских помощников Киева
Заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер, координирующая военную помощь Украине, ушла в отставку, пишет Politico. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:59:00+03:00
2025-01-08T13:59:00+03:00
2025-01-08T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер, координирующая военную помощь Украине, ушла в отставку, пишет Politico."Министерство обороны США не сообщило, почему Купер ушла, но <…> для нее Пентагон при новом президенте мог оказаться некомфортным местом", — говорится в материале.Журналисты указали, что Купер сыграла значимую роль в поставках вооружения Украине с 2022 года. Кроме того, она давала показания конгрессу США во время первого импичмента Дональда Трампа в 2019 году.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250108/uyazvimost-1992808252.html
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СМИ рассказали об отставке одного из главных американских помощников Киева
Politico: ведущий координатор поставок оружия США Украине Купер ушла в отставку