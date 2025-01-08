https://ria.ru/20250108/politico-1992809284.html

СМИ рассказали об отставке одного из главных американских помощников Киева

СМИ рассказали об отставке одного из главных американских помощников Киева - РИА Новости, 08.01.2025

СМИ рассказали об отставке одного из главных американских помощников Киева

Заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер, координирующая военную помощь Украине, ушла в отставку, пишет Politico. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:59:00+03:00

2025-01-08T13:59:00+03:00

2025-01-08T16:18:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

министерство обороны сша

politico

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер, координирующая военную помощь Украине, ушла в отставку, пишет Politico."Министерство обороны США не сообщило, почему Купер ушла, но <…> для нее Пентагон при новом президенте мог оказаться некомфортным местом", — говорится в материале.Журналисты указали, что Купер сыграла значимую роль в поставках вооружения Украине с 2022 года. Кроме того, она давала показания конгрессу США во время первого импичмента Дональда Трампа в 2019 году.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250108/uyazvimost-1992808252.html

https://ria.ru/20250108/atlantic-1992804285.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, министерство обороны сша, politico, нато