Рейтинг@Mail.ru
Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 08.01.2025 (обновлено: 19:49 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/podderzhka-1992845053.html
Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя
Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя - РИА Новости, 08.01.2025
Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя
Дамаску после смены власти в стране необходима "внешняя поддержка", без нее сирийцам не выдержать переходный период, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:48:00+03:00
2025-01-08T19:49:00+03:00
в мире
дамаск (город)
россия
сирия
василий небензя
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107890/59/1078905976_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_384667fceb0fb3eb432b817a25f76808.jpg
ООН, 8 янв – РИА Новости. Дамаску после смены власти в стране необходима "внешняя поддержка", без нее сирийцам не выдержать переходный период, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Новым властям предстоит пройти большой путь для выправления плачевного социально-экономического положения и налаживания эффективного функционирования государственных органов власти. И в этом им, безусловно, необходима помощь международного сообщества. Именно на этом, на наш взгляд, и должен сосредоточить свои усилия Совбез ООН. Без внешней поддержки, основанной на принципах гуманности и беспристрастности, сирийцам просто не выдержать те испытания, с которыми они столкнулись. Крайне важно, чтобы помощь оказывалась всем сирийцам во всех районах страны, без политизации, дискриминации и предварительных условий", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. Небензя отметил, что миллионы граждан "многострадальной" Сирии по-прежнему испытывают серьезные проблемы с нехваткой продовольствия и отсутствием должного медобслуживания, и эту ситуацию "последовательно усугубляет Вашингтон". США, подчеркнул постпред РФ, уже несколько лет оккупируют богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии, а также оказывают санкционное давление на Дамаск.
https://ria.ru/20250108/nebenzya-1992840587.html
дамаск (город)
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107890/59/1078905976_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e46694748ff78088de443202503fe469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), россия, сирия, василий небензя, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Дамаск (город), Россия, Сирия, Василий Небензя, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя

Небензя считает, что сирийцы не выдержат переходный период без внешней поддержки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 8 янв – РИА Новости. Дамаску после смены власти в стране необходима "внешняя поддержка", без нее сирийцам не выдержать переходный период, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Новым властям предстоит пройти большой путь для выправления плачевного социально-экономического положения и налаживания эффективного функционирования государственных органов власти. И в этом им, безусловно, необходима помощь международного сообщества. Именно на этом, на наш взгляд, и должен сосредоточить свои усилия Совбез ООН. Без внешней поддержки, основанной на принципах гуманности и беспристрастности, сирийцам просто не выдержать те испытания, с которыми они столкнулись. Крайне важно, чтобы помощь оказывалась всем сирийцам во всех районах страны, без политизации, дискриминации и предварительных условий", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя отметил, что миллионы граждан "многострадальной" Сирии по-прежнему испытывают серьезные проблемы с нехваткой продовольствия и отсутствием должного медобслуживания, и эту ситуацию "последовательно усугубляет Вашингтон". США, подчеркнул постпред РФ, уже несколько лет оккупируют богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии, а также оказывают санкционное давление на Дамаск.
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя
Вчера, 18:57
 
В миреДамаск (город)РоссияСирияВасилий НебензяООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала