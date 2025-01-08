https://ria.ru/20250108/podderzhka-1992845053.html

Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя

Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя - РИА Новости, 08.01.2025

Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя

Дамаску после смены власти в стране необходима "внешняя поддержка", без нее сирийцам не выдержать переходный период, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:48:00+03:00

2025-01-08T19:48:00+03:00

2025-01-08T19:49:00+03:00

в мире

дамаск (город)

россия

сирия

василий небензя

оон

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/107890/59/1078905976_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_384667fceb0fb3eb432b817a25f76808.jpg

ООН, 8 янв – РИА Новости. Дамаску после смены власти в стране необходима "внешняя поддержка", без нее сирийцам не выдержать переходный период, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Новым властям предстоит пройти большой путь для выправления плачевного социально-экономического положения и налаживания эффективного функционирования государственных органов власти. И в этом им, безусловно, необходима помощь международного сообщества. Именно на этом, на наш взгляд, и должен сосредоточить свои усилия Совбез ООН. Без внешней поддержки, основанной на принципах гуманности и беспристрастности, сирийцам просто не выдержать те испытания, с которыми они столкнулись. Крайне важно, чтобы помощь оказывалась всем сирийцам во всех районах страны, без политизации, дискриминации и предварительных условий", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. Небензя отметил, что миллионы граждан "многострадальной" Сирии по-прежнему испытывают серьезные проблемы с нехваткой продовольствия и отсутствием должного медобслуживания, и эту ситуацию "последовательно усугубляет Вашингтон". США, подчеркнул постпред РФ, уже несколько лет оккупируют богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии, а также оказывают санкционное давление на Дамаск.

https://ria.ru/20250108/nebenzya-1992840587.html

дамаск (город)

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дамаск (город), россия, сирия, василий небензя, оон, обострение ситуации в сирии — 2024