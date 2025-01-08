https://ria.ru/20250108/podderzhka-1992845053.html
Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя
Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя - РИА Новости, 08.01.2025
Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя
Дамаску после смены власти в стране необходима "внешняя поддержка", без нее сирийцам не выдержать переходный период, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:48:00+03:00
2025-01-08T19:48:00+03:00
2025-01-08T19:49:00+03:00
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ООН, 8 янв – РИА Новости. Дамаску после смены власти в стране необходима "внешняя поддержка", без нее сирийцам не выдержать переходный период, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Новым властям предстоит пройти большой путь для выправления плачевного социально-экономического положения и налаживания эффективного функционирования государственных органов власти. И в этом им, безусловно, необходима помощь международного сообщества. Именно на этом, на наш взгляд, и должен сосредоточить свои усилия Совбез ООН. Без внешней поддержки, основанной на принципах гуманности и беспристрастности, сирийцам просто не выдержать те испытания, с которыми они столкнулись. Крайне важно, чтобы помощь оказывалась всем сирийцам во всех районах страны, без политизации, дискриминации и предварительных условий", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. Небензя отметил, что миллионы граждан "многострадальной" Сирии по-прежнему испытывают серьезные проблемы с нехваткой продовольствия и отсутствием должного медобслуживания, и эту ситуацию "последовательно усугубляет Вашингтон". США, подчеркнул постпред РФ, уже несколько лет оккупируют богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии, а также оказывают санкционное давление на Дамаск.
https://ria.ru/20250108/nebenzya-1992840587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), россия, сирия, василий небензя, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Дамаск (город), Россия, Сирия, Василий Небензя, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирии после смены власти потребуется внешняя поддержка, заявил Небензя
Небензя считает, что сирийцы не выдержат переходный период без внешней поддержки