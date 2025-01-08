https://ria.ru/20250108/ploschad-1992794628.html

Площадь природного пожара в Лос-Анджелесе достигла 1344 гектаров

Площадь природного пожара в Лос-Анджелесе достигла 1344 гектаров - РИА Новости, 08.01.2025

Площадь природного пожара в Лос-Анджелесе достигла 1344 гектаров

Площадь крупного природного пожара в округе Лос-Анджелес в США достигла 1344 гектаров, сообщила пожарная служба штата Калифорния на своем сайте. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T09:53:00+03:00

2025-01-08T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Площадь крупного природного пожара в округе Лос-Анджелес в США достигла 1344 гектаров, сообщила пожарная служба штата Калифорния на своем сайте. "Пожар в (районе. — Прим. ред.) Палисейдс. <...> Акров: 2921 (1182 гектара. — Прим. ред.). Локализация — ноль процентов. <...> Пожар в каньоне Итон. <...> Акров: 400 (около 162 гектаров. — Прим. ред.). Локализация — ноль процентов", — указано в материале. По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, по состоянию на 9:37 мск без электричества на фоне пожаров оказались по меньшей мере 220 тысяч жителей округа Лос-Анджелес, что составляет 6,7% населения округа. В среду пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала в соцсети X ситуацию с пожаром "очень опасной".Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила об эвакуации района Палисейдс, где проживают около 30 тысяч человек, в связи с мощными лесными пожарами, усиливаемыми ветром. При этом телеканал NBC News отметил, что в зону эвакуации попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис.

https://ria.ru/20250108/kharris-1992788968.html

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Лесной пожар в Лос-Анджелесе Лесной пожар охватил запад Лос-Анджелеса, 27 тыс человек должны эвакуироваться. По данным властей и пожарной службы, ситуация ухудшается из-за сильного ветра. Местные жители в соцсетях, а также СМИ публикуют видео и фото стихийного бедствия. 2025-01-08T09:53 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, коммерческая недвижимость, лос-анджелес, сша, калифорния, камала харрис