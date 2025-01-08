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В США забили тревогу из-за одного заявления Трампа - РИА Новости, 08.01.2025
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05:03 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/plan-1992782441.html
В США забили тревогу из-за одного заявления Трампа
В США забили тревогу из-за одного заявления Трампа - РИА Новости, 08.01.2025
В США забили тревогу из-за одного заявления Трампа
Политический курс на обособление Америки, на который избранный президент США Дональд Трамп делал ставку во время своей предвыборной кампании, не соотносится с... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T05:03:00+03:00
2025-01-08T05:03:00+03:00
в мире
гренландия
канада
сша
дональд трамп
джастин трюдо
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Политический курс на обособление Америки, на который избранный президент США Дональд Трамп делал ставку во время своей предвыборной кампании, не соотносится с его заявлениями о намерении присоединить Гренландию и Канаду к Штатам. Об этом написал американский журналист Майкл Трейси на своей странице в социальной сети X.&quot;Очень странно, что версия &quot;изоляционизма&quot; по версии Трампа, по-видимому, предусматривает захват 4,7 миллиона квадратных миль (Около 5,5 миллиона квадратных километров. — Прим. ред.) дополнительной территории&quot;, — указал он.Избранный американский лидер 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.Будущий президент США также предлагал принять Канаду в состав США на правах 51-го штата, на что ушедший недавно в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что "черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов".
https://ria.ru/20250108/signal-1992780661.html
https://ria.ru/20250107/tramp-1992707387.html
https://ria.ru/20250107/tramp-1992763935.html
https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991115871.html
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РИА Новости
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в мире, гренландия, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, Гренландия, Канада, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
В США забили тревогу из-за одного заявления Трампа

Журналист Трейси: план Трампа присоединить территории противоречит его обещаниям

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Политический курс на обособление Америки, на который избранный президент США Дональд Трамп делал ставку во время своей предвыборной кампании, не соотносится с его заявлениями о намерении присоединить Гренландию и Канаду к Штатам. Об этом написал американский журналист Майкл Трейси на своей странице в социальной сети X.
«

"Очень странно, что версия "изоляционизма" по версии Трампа, по-видимому, предусматривает захват 4,7 миллиона квадратных миль (Около 5,5 миллиона квадратных километров. — Прим. ред.) дополнительной территории", — указал он.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В США раскрыли тайный сигнал Трампа Зеленскому
04:06
Избранный американский лидер 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Трамп пообещал сделать Гренландию "снова великой"
Вчера, 05:13
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Трамп отказался от обещания не применять силу для контроля над Гренландией
Вчера, 20:06
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Будущий президент США также предлагал принять Канаду в состав США на правах 51-го штата, на что ушедший недавно в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что "черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов".
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США
25 декабря 2024, 00:07
 
В миреГренландияКанадаСШАДональд ТрампДжастин Трюдо
 
 
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