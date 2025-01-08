В США забили тревогу из-за одного заявления Трампа
Журналист Трейси: план Трампа присоединить территории противоречит его обещаниям
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Политический курс на обособление Америки, на который избранный президент США Дональд Трамп делал ставку во время своей предвыборной кампании, не соотносится с его заявлениями о намерении присоединить Гренландию и Канаду к Штатам. Об этом написал американский журналист Майкл Трейси на своей странице в социальной сети X.
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"Очень странно, что версия "изоляционизма" по версии Трампа, по-видимому, предусматривает захват 4,7 миллиона квадратных миль (Около 5,5 миллиона квадратных километров. — Прим. ред.) дополнительной территории", — указал он.
Избранный американский лидер 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Будущий президент США также предлагал принять Канаду в состав США на правах 51-го штата, на что ушедший недавно в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что "черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов".
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