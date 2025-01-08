Рейтинг@Mail.ru
Российские войска выбили ВСУ из Петропавловки, заявил Рогов - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/petropavlovka-1992807906.html
Российские войска выбили ВСУ из Петропавловки, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из Петропавловки, заявил Рогов - РИА Новости, 08.01.2025
Российские войска выбили ВСУ из Петропавловки, заявил Рогов
Российские войска выбили подразделения ВСУ из Петропавловки на западе ДНР, идет зачистка села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:47:00+03:00
2025-01-08T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
курахово
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из Петропавловки на западе ДНР, идет зачистка села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили украинских боевиков из села Петропавловка, которое находится севернее Курахово. Сейчас там практически закончена зачистка", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продолжают продвигаться к западным граница ДНР. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
https://ria.ru/20250108/spetsoperatsiya-1992782790.html
донецкая народная республика
россия
курахово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, курахово, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Курахово, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из Петропавловки, заявил Рогов

Рогов: российские войска выбили ВСУ из Петропавловки на западе ДНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из Петропавловки на западе ДНР, идет зачистка села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Наши войска выбили украинских боевиков из села Петропавловка, которое находится севернее Курахово. Сейчас там практически закончена зачистка", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска продолжают продвигаться к западным граница ДНР.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
Штурмовик из отряда Борз о том, как вывез товарищей, раненных при боях за Курахово - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Штурмовик рассказал, как вывез на мотоцикле из Курахово 12 раненых
05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКураховоВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала