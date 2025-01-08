https://ria.ru/20250108/petropavlovka-1992807906.html

Российские войска выбили ВСУ из Петропавловки, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из Петропавловки, заявил Рогов - РИА Новости, 08.01.2025

Российские войска выбили ВСУ из Петропавловки, заявил Рогов

Российские войска выбили подразделения ВСУ из Петропавловки на западе ДНР, идет зачистка села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:47:00+03:00

2025-01-08T13:47:00+03:00

2025-01-08T13:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

курахово

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из Петропавловки на западе ДНР, идет зачистка села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили украинских боевиков из села Петропавловка, которое находится севернее Курахово. Сейчас там практически закончена зачистка", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продолжают продвигаться к западным граница ДНР. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.

https://ria.ru/20250108/spetsoperatsiya-1992782790.html

донецкая народная республика

россия

курахово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, курахово, владимир рогов, вооруженные силы украины