https://ria.ru/20250108/penza-1992854699.html
В Пензе обрушились балконы в жилом доме
В Пензе обрушились балконы в жилом доме - РИА Новости, 08.01.2025
В Пензе обрушились балконы в жилом доме
Балконы на 4 и 5 этажах обрушились в многоквартирном жилом доме на проспекте Строителей в Пензе, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T21:35:00+03:00
2025-01-08T21:35:00+03:00
2025-01-08T21:35:00+03:00
происшествия
пенза
пензенская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/26/1532682621_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6e2e117b3f60e6036b0afacd3e3abfe4.jpg
САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Балконы на 4 и 5 этажах обрушились в многоквартирном жилом доме на проспекте Строителей в Пензе, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области. "По предварительной информации, вечером 8 января произошло частичное обрушение балконов 4 и 5 этажей многоквартирного жилого дома № 3 по проспекту Строителей в городе Пензе. Прокуратура Октябрьского района города Пензы организовала проведение проверки исполнения жилищного законодательства", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура установит обстоятельства и причины происшествия, а также даст оценку действиям ответственных лиц. В мэрии Пензы уточнили журналистам, что обрушились эвакуационные балконы, пострадавших в результате инцидента нет. "Муниципалитет организует обследование технического состояния строительных конструкций дома с целью определения дальнейшей возможности его эксплуатации. В настоящее время на пути к дому в районе обрушения установлено ограждение, эвакуационные выходы на балконы заблокированы", – сообщил врио главы Пензы Олег Денисов.
https://ria.ru/20250108/moskva-1992853881.html
https://ria.ru/20250106/tobolsk-1992643388.html
пенза
пензенская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/26/1532682621_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f1a46b07d59cdbdac11fc9bdc3bf5a4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза, пензенская область, россия
Происшествия, Пенза, Пензенская область, Россия
В Пензе обрушились балконы в жилом доме
В Пензе в многоквартирном жилом доме обрушились два балкона