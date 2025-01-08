https://ria.ru/20250108/penza-1992854699.html

В Пензе обрушились балконы в жилом доме

В Пензе обрушились балконы в жилом доме - РИА Новости, 08.01.2025

В Пензе обрушились балконы в жилом доме

Балконы на 4 и 5 этажах обрушились в многоквартирном жилом доме на проспекте Строителей в Пензе, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T21:35:00+03:00

2025-01-08T21:35:00+03:00

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САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Балконы на 4 и 5 этажах обрушились в многоквартирном жилом доме на проспекте Строителей в Пензе, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области. "По предварительной информации, вечером 8 января произошло частичное обрушение балконов 4 и 5 этажей многоквартирного жилого дома № 3 по проспекту Строителей в городе Пензе. Прокуратура Октябрьского района города Пензы организовала проведение проверки исполнения жилищного законодательства", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура установит обстоятельства и причины происшествия, а также даст оценку действиям ответственных лиц. В мэрии Пензы уточнили журналистам, что обрушились эвакуационные балконы, пострадавших в результате инцидента нет. "Муниципалитет организует обследование технического состояния строительных конструкций дома с целью определения дальнейшей возможности его эксплуатации. В настоящее время на пути к дому в районе обрушения установлено ограждение, эвакуационные выходы на балконы заблокированы", – сообщил врио главы Пензы Олег Денисов.

https://ria.ru/20250108/moskva-1992853881.html

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