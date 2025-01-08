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Россиянам рассказали о пенсионных изменениях в 2025 году - РИА Новости, 08.01.2025
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17:43 08.01.2025 (обновлено: 18:14 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/pensii-1992833760.html
Россиянам рассказали о пенсионных изменениях в 2025 году
Россиянам рассказали о пенсионных изменениях в 2025 году - РИА Новости, 08.01.2025
Россиянам рассказали о пенсионных изменениях в 2025 году
Россиянам в 2025 году следует учитывать новые экономические параметры для улучшения процесса пенсионных накоплений, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:43:00+03:00
2025-01-08T18:14:00+03:00
общество
россия
никита чаплин
пенсии
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россиянам в 2025 году следует учитывать новые экономические параметры для улучшения процесса пенсионных накоплений, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.По его словам, важным показателем станет доход — не менее 275 900 рублей в год для начисления одного пенсионного балла. В пересчете на месяц это составляет заработок от 22 991 рубля 67 копеек."Этот показатель играет ключевую роль в формировании будущих страховых пенсий", — отметил парламентарий.Как следует из заявления, для подачи заявления на назначение страховой пенсии в 2025 году нужно накопить минимум 30 пенсионных баллов за весь трудовой стаж.Чаплин также пояснил, что в новом году "цена" пенсионного балла была увеличена почти на 10 рублей — до 142,76 рубля против предыдущего значения в 133,05 рубля.
https://ria.ru/20250108/gosduma-1992778714.html
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общество, россия, никита чаплин, пенсии
Общество, Россия, Никита Чаплин, Пенсии
Россиянам рассказали о пенсионных изменениях в 2025 году

Депутат Чаплин рассказал об изменениях в расчете пенсионных баллов в 2025 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд ПФР
Информационный стенд ПФР - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россиянам в 2025 году следует учитывать новые экономические параметры для улучшения процесса пенсионных накоплений, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
По его словам, важным показателем станет доход — не менее 275 900 рублей в год для начисления одного пенсионного балла. В пересчете на месяц это составляет заработок от 22 991 рубля 67 копеек.
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Вчера, 02:16
"Этот показатель играет ключевую роль в формировании будущих страховых пенсий", — отметил парламентарий.
Как следует из заявления, для подачи заявления на назначение страховой пенсии в 2025 году нужно накопить минимум 30 пенсионных баллов за весь трудовой стаж.
Чаплин также пояснил, что в новом году "цена" пенсионного балла была увеличена почти на 10 рублей — до 142,76 рубля против предыдущего значения в 133,05 рубля.
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ОбществоРоссияНикита ЧаплинПенсии
 
 
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