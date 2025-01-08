https://ria.ru/20250108/panama-1992781068.html

В Панаме опровергли заявление Трампа о переговорах по каналу

В Панаме опровергли заявление Трампа о переговорах по каналу - РИА Новости, 08.01.2025

В Панаме опровергли заявление Трампа о переговорах по каналу

Правительство Панамы не имело никаких контактов с избранным президентом США Дональдом Трампом или его представителями и вновь заявляет, что суверенитет... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T04:15:00+03:00

2025-01-08T04:15:00+03:00

2025-01-08T04:22:00+03:00

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МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Правительство Панамы не имело никаких контактов с избранным президентом США Дональдом Трампом или его представителями и вновь заявляет, что суверенитет Панамского канала не подлежит обсуждению, заявил глава МИД центральноамериканской страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес."Правительство Панамы, возглавляемое президентом Хосе Раулем Мулино, не имело никаких неформальных или формальных контактов ни с избранным президентом Соединенных Штатов, ни с представителями следующего правительства. Когда избранный президент вступит в должность, отношения между Соединенными Штатами и Панамой будут регулироваться по обычным и соответствующим официальным каналам", — заявил министр в ходе брифинга, запись которого опубликовал МИД Панамы в своем блоге в Х. Избранный президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что уже обсуждает с властями Панамы судьбу Панамского канала, который он намерен вернуть под контроль Штатов. Как считает политик, власти этой страны завысили тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после получения контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом сейчас управляет Китай.Как отметил глава МИД, суверенитет Панамы над каналом не подлежит обсуждению, а главное предназначение канала — "служить человечеству и торговле"."Это одна из величайших ценностей, которые панамцы предлагают миру, давая гарантию международному сообществу не принимать участия и не быть активной стороной в каком-либо конфликте", — добавил министр. Мартинес-Ача подчеркнул, что Панамский канал находится "только в панамских руках, и так будет и впредь". Трамп 22 декабря также заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. По его словам, Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах.Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал слова Трампа проявлением грубого исторического невежества. Он заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала.

https://ria.ru/20241223/vozvraschenie-1990759864.html

https://ria.ru/20250107/tramp-1992763935.html

https://ria.ru/20241230/kanada-1992070511.html

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панамский канал

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в мире, панама, сша, панамский канал, дональд трамп