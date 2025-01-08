https://ria.ru/20250108/palestina-1992787992.html

Постпред Палестины прокомментировал перспективы сотрудничества с Трампом

Постпред Палестины прокомментировал перспективы сотрудничества с Трампом - РИА Новости, 08.01.2025

Постпред Палестины прокомментировал перспективы сотрудничества с Трампом

Палестина готова работать "со всеми" во имя прекращения огня в секторе Газа, заявил в интервью РИА Новости постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T08:22:00+03:00

2025-01-08T08:22:00+03:00

2025-01-08T08:56:00+03:00

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ООН, 8 янв - РИА Новости. Палестина готова работать "со всеми" во имя прекращения огня в секторе Газа, заявил в интервью РИА Новости постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, комментируя перспективы сотрудничества с администрацией выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа. "Мы будем работать со всеми, кто желает и готов сотрудничать с нами, чтобы положить конец этой войне, добиться немедленного и безоговорочного прекращения огня, спасти жизни людей. И мы готовы выслушать любую разумную точку зрения, которая приблизит нас к этой цели", – сказал Мансур. Сам Трамп ранее заявлял, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20250108/gaza-1992783085.html

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в мире, палестина, сша, ближний восток, рияд мансур, дональд трамп, оон