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Постпред Палестины прокомментировал перспективы сотрудничества с Трампом - РИА Новости, 08.01.2025
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08:22 08.01.2025 (обновлено: 08:56 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/palestina-1992787992.html
Постпред Палестины прокомментировал перспективы сотрудничества с Трампом
Постпред Палестины прокомментировал перспективы сотрудничества с Трампом - РИА Новости, 08.01.2025
Постпред Палестины прокомментировал перспективы сотрудничества с Трампом
Палестина готова работать "со всеми" во имя прекращения огня в секторе Газа, заявил в интервью РИА Новости постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T08:22:00+03:00
2025-01-08T08:56:00+03:00
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ООН, 8 янв - РИА Новости. Палестина готова работать "со всеми" во имя прекращения огня в секторе Газа, заявил в интервью РИА Новости постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, комментируя перспективы сотрудничества с администрацией выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа. "Мы будем работать со всеми, кто желает и готов сотрудничать с нами, чтобы положить конец этой войне, добиться немедленного и безоговорочного прекращения огня, спасти жизни людей. И мы готовы выслушать любую разумную точку зрения, которая приблизит нас к этой цели", – сказал Мансур. Сам Трамп ранее заявлял, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.
https://ria.ru/20250108/gaza-1992783085.html
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в мире, палестина, сша, ближний восток, рияд мансур, дональд трамп, оон
В мире, Палестина, США, Ближний Восток, Рияд Мансур, Дональд Трамп, ООН
Постпред Палестины прокомментировал перспективы сотрудничества с Трампом

Мансур: Палестина готова работать со всеми для прекращения огня в секторе Газа

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
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ООН, 8 янв - РИА Новости. Палестина готова работать "со всеми" во имя прекращения огня в секторе Газа, заявил в интервью РИА Новости постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, комментируя перспективы сотрудничества с администрацией выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа.
"Мы будем работать со всеми, кто желает и готов сотрудничать с нами, чтобы положить конец этой войне, добиться немедленного и безоговорочного прекращения огня, спасти жизни людей. И мы готовы выслушать любую разумную точку зрения, которая приблизит нас к этой цели", – сказал Мансур.
Сам Трамп ранее заявлял, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Постпред Палестины раскритиковал США за действия по прекращению огня в Газе
05:27
 
В миреПалестинаСШАБлижний ВостокРияд МансурДональд ТрампООН
 
 
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