https://ria.ru/20250108/otravlenie-1992798618.html

СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении людей в Перми

СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении людей в Перми - РИА Новости, 08.01.2025

СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении людей в Перми

Следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T10:59:00+03:00

2025-01-08T10:59:00+03:00

2025-01-08T14:50:00+03:00

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ПЕРМЬ, 8 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне, сообщило региональное управление СК. "По информации в СМИ о массовом отравлении граждан в городе Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — уточнили в ведомстве.В ближайшее время следователи осмотрят торговые точки, допросят руководство пекарни и потерпевших.Точное количество пострадавших еще устанавливается.Накануне краевой Роспотребнадзор сообщил, что в Перми с 30 декабря зарегистрировали неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. По словам пострадавших, они могли отравиться готовыми блюдами из сети пекарен "Хлебница" (ИП Ю. В. Гагарина). По предварительным данным Роспотребнадзора, у заболевших выявили возбудитель сальмонеллеза.

https://ria.ru/20241223/rebenok-1990894906.html

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происшествия, здоровье - общество, пермь, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)