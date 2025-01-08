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СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении людей в Перми - РИА Новости, 08.01.2025
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10:59 08.01.2025 (обновлено: 14:50 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/otravlenie-1992798618.html
СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении людей в Перми
СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении людей в Перми - РИА Новости, 08.01.2025
СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении людей в Перми
Следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T10:59:00+03:00
2025-01-08T14:50:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
пермь
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕРМЬ, 8 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне, сообщило региональное управление СК. &quot;По информации в СМИ о массовом отравлении граждан в городе Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (&quot;Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности&quot;)&quot;, — уточнили в ведомстве.В ближайшее время следователи осмотрят торговые точки, допросят руководство пекарни и потерпевших.Точное количество пострадавших еще устанавливается.Накануне краевой Роспотребнадзор сообщил, что в Перми с 30 декабря зарегистрировали неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. По словам пострадавших, они могли отравиться готовыми блюдами из сети пекарен "Хлебница" (ИП Ю. В. Гагарина). По предварительным данным Роспотребнадзора, у заболевших выявили возбудитель сальмонеллеза.
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происшествия, здоровье - общество, пермь, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Пермь, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении людей в Перми

В Перми завели уголовное дело после массовых случаев отравления в пекарнях

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница инфекционной больницы
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 8 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне, сообщило региональное управление СК.
«

"По информации в СМИ о массовом отравлении граждан в городе Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — уточнили в ведомстве.

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В ближайшее время следователи осмотрят торговые точки, допросят руководство пекарни и потерпевших.
Точное количество пострадавших еще устанавливается.
Накануне краевой Роспотребнадзор сообщил, что в Перми с 30 декабря зарегистрировали неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. По словам пострадавших, они могли отравиться готовыми блюдами из сети пекарен "Хлебница" (ИП Ю. В. Гагарина).
По предварительным данным Роспотребнадзора, у заболевших выявили возбудитель сальмонеллеза.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоПермьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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