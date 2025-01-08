https://ria.ru/20250108/oreshnik-1992783562.html
В онлайн-словарях стран АТР появились упоминания ракеты "Орешник"
В онлайн-словарях стран АТР появились упоминания ракеты "Орешник" - РИА Новости, 08.01.2025
В онлайн-словарях стран АТР появились упоминания ракеты "Орешник"
После испытания в боевых условиях российской ракетной системы средней дальности "Орешник" статьи о ракетной системе и новое слово стали появляться в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T05:50:00+03:00
2025-01-08T05:50:00+03:00
2025-01-08T05:51:00+03:00
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ПЕКИН / СЕУЛ / ДЖАКАРТА, 8 янв - РИА Новости. После испытания в боевых условиях российской ракетной системы средней дальности "Орешник" статьи о ракетной системе и новое слово стали появляться в онлайн-энциклопедиях Азиатско-Тихоокеанского региона. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В энциклопедии китайского крупнейшего поискового портала Байду Байкэ, который, как и Википедия, создается и редактируется пользователями, появилась отдельная статья "Орешник" в значении "ракета". По-китайски слово 榛树, означающее "орешник, лещина", звучит как "чжэньшу", а целиком словосочетание "гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник"" звучит как "Чжэньшу чжунчэн гаочаоиньсу даодань". В первые дни после применения об "Орешнике" иногда говорили и писали, используя транскрипцию "аолешиникэ" либо даже "аолешиликэ" и в статье есть упоминание этого варианта. Однако китайцы не очень любят заимствовать иностранные слова, перенимая звучание - тогда их приходится записывать бессмысленным набором иероглифов. Большинство названий систем вооружений переводят именно по смыслу, например, ракета "Тополь" - "Байян" (тополь), "Пэтриот" - "Айгочжэ" (патриот), "Трайдент" - "Саньчацзи" (трезубец). Статью в Байду Байкэ на момент написания данной заметки прочитали более 40 тысяч раз, дополняли 15 раз. Она содержит описание системы "Орешник" с оговоркой, что про нее известно далеко не всё, а также мнения экспертов, реакцию различных стран и мировых СМИ. В статье есть и мультимедийные материалы, в том числе кадры боевого применения системы и фрагмент выступления российского президента. В то же время в словаре китайских слов на том же портале Байду значение "ракета" у слова "орешник" (榛树, чжэньшу) пока не отмечено. В южнокорейском аналоге Википедии - "Наму Вики" пользователи уже завели отдельную статью Орешник в значении "баллистическая ракета". Название ракеты передано в транскрипции и звучит как "Орещюникхы". Авторы статьи поясняют: "слово "Орешник" по-русски означает лесной орех. Судя по всему, внешний вид шести боеголовок на финальной стадии полета напоминает цветы орешника". В статье также собраны утверждения, о том, что в "Орешнике" применены западные компоненты, что использование Россией "Орешника" нерентабельно и направлено на психологический эффект, а не на военные цели, что похожие идеи лежали в основе американской ракеты CPS, но тот проект был прекращен, потому что это была "глупая идея". В Википедии статьи про ракету "Орешник" есть в китайском, тайском, индонезийском и вьетнамском сегментах. Все четыре достаточно короткие, причем три последних переведены из статьи в англоязычном сегменте. В китайской Википедии "Орешник" назван баллистической ракетой большой дальности.
https://ria.ru/20250104/oreshnik-1992460342.html
https://ria.ru/20241222/oreshnik-1990694873.html
https://ria.ru/20241226/putin-1991537353.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, брянская область, владимир путин, wikipedia
Технологии, Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Wikipedia
В онлайн-словарях стран АТР появились упоминания ракеты "Орешник"
В онлайн-энциклопедиях АТР появились статьи о ракетной системе "Орешник"
ПЕКИН / СЕУЛ / ДЖАКАРТА, 8 янв - РИА Новости. После испытания в боевых условиях российской ракетной системы средней дальности "Орешник" статьи о ракетной системе и новое слово стали появляться в онлайн-энциклопедиях Азиатско-Тихоокеанского региона.
Президент России Владимир Путин
ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина
19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях
, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске
поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
В энциклопедии китайского крупнейшего поискового портала Байду Байкэ, который, как и Википедия
, создается и редактируется пользователями, появилась отдельная статья "Орешник" в значении "ракета". По-китайски слово 榛树, означающее "орешник, лещина", звучит как "чжэньшу", а целиком словосочетание "гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник"" звучит как "Чжэньшу чжунчэн гаочаоиньсу даодань".
В первые дни после применения об "Орешнике" иногда говорили и писали, используя транскрипцию "аолешиникэ" либо даже "аолешиликэ" и в статье есть упоминание этого варианта. Однако китайцы не очень любят заимствовать иностранные слова, перенимая звучание - тогда их приходится записывать бессмысленным набором иероглифов. Большинство названий систем вооружений переводят именно по смыслу, например, ракета "Тополь" - "Байян" (тополь), "Пэтриот" - "Айгочжэ" (патриот), "Трайдент" - "Саньчацзи" (трезубец).
Статью в Байду Байкэ на момент написания данной заметки прочитали более 40 тысяч раз, дополняли 15 раз. Она содержит описание системы "Орешник" с оговоркой, что про нее известно далеко не всё, а также мнения экспертов, реакцию различных стран и мировых СМИ. В статье есть и мультимедийные материалы, в том числе кадры боевого применения системы и фрагмент выступления российского президента.
В то же время в словаре китайских слов на том же портале Байду значение "ракета" у слова "орешник" (榛树, чжэньшу) пока не отмечено.
В южнокорейском аналоге Википедии - "Наму Вики" пользователи уже завели отдельную статью Орешник в значении "баллистическая ракета". Название ракеты передано в транскрипции и звучит как "Орещюникхы". Авторы статьи поясняют: "слово "Орешник" по-русски означает лесной орех. Судя по всему, внешний вид шести боеголовок на финальной стадии полета напоминает цветы орешника".
В статье также собраны утверждения, о том, что в "Орешнике" применены западные компоненты, что использование Россией "Орешника" нерентабельно и направлено на психологический эффект, а не на военные цели, что похожие идеи лежали в основе американской ракеты CPS, но тот проект был прекращен, потому что это была "глупая идея".
В Википедии статьи про ракету "Орешник" есть в китайском, тайском, индонезийском и вьетнамском сегментах. Все четыре достаточно короткие, причем три последних переведены из статьи в англоязычном сегменте. В китайской Википедии "Орешник" назван баллистической ракетой большой дальности.