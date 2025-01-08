https://ria.ru/20250108/obstrel-1992800409.html

При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.01.2025

При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель

Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского обстрела Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T11:33:00+03:00

2025-01-08T11:33:00+03:00

2025-01-08T11:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 8 янв - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского обстрела Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 36 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки ранения получил мирный житель. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 14 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.

https://ria.ru/20241231/vsu-1992156299.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины