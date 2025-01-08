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При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/obstrel-1992800409.html
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.01.2025
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель
Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского обстрела Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T11:33:00+03:00
2025-01-08T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 8 янв - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского обстрела Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 36 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки ранения получил мирный житель. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 14 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
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херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель

Один мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Херсонской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 8 янв - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского обстрела Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 36 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки ранения получил мирный житель. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 14 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
Последствия обстрела со стороны ВСУ станции скорой помощи в Алешках - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках
31 декабря 2024, 13:40
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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