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Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 08.01.2025
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 86 боеприпасов, заявило управление по вопросам документирования военных... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T00:16:00+03:00
2025-01-08T00:16:00+03:00
2025-01-08T00:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 86 боеприпасов, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать пять вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Как уточняется, всего было выпущено 86 боеприпасов. Отмечается, что поступили сведения о ранении трех мирных жителей, в том числе ребенка.
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украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 86 боеприпасов