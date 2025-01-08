https://ria.ru/20250108/obstrel-1992775428.html

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 08.01.2025

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 86 боеприпасов, заявило управление по вопросам документирования военных... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T00:16:00+03:00

2025-01-08T00:16:00+03:00

2025-01-08T00:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 86 боеприпасов, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать пять вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Как уточняется, всего было выпущено 86 боеприпасов. Отмечается, что поступили сведения о ранении трех мирных жителей, в том числе ребенка.

https://ria.ru/20250107/bespilotnik-1992757211.html

украина

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украина, донецкая народная республика