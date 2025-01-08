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Глава МИД Финляндии посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ

Глава МИД Финляндии посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ - РИА Новости, 08.01.2025

Глава МИД Финляндии посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ, сообщает в среду финский МИД. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T20:49:00+03:00

2025-01-08T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ, сообщает в среду финский МИД. "Министр иностранных дел Элина Валтонен посетила Киев... Это был первый иностранный визит Валтонен в качестве председателя ОБСЕ", - говорится в сообщении. Уточняется, что Валтонен встретилась с Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Андреем Сибигой и спикером парламента Русланом Стефанчуком. Как утверждает МИД Финляндии, своим визитом "подтвердила" долгосрочную поддержку Украины Финляндией и "подчеркнула", что Украина находится в центре внимания председательства Финляндии в ОБСЕ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250108/pomosch-1992847211.html

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