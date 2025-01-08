Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Финляндии посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/obse-1992850756.html
Глава МИД Финляндии посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ
Глава МИД Финляндии посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ - РИА Новости, 08.01.2025
Глава МИД Финляндии посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ, сообщает в среду финский МИД. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T20:49:00+03:00
2025-01-08T20:49:00+03:00
в мире
украина
финляндия
россия
владимир зеленский
денис шмыгаль
руслан стефанчук
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961415628_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_944296330df1dc7db70f5c2a589a7054.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ, сообщает в среду финский МИД. "Министр иностранных дел Элина Валтонен посетила Киев... Это был первый иностранный визит Валтонен в качестве председателя ОБСЕ", - говорится в сообщении. Уточняется, что Валтонен встретилась с Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Андреем Сибигой и спикером парламента Русланом Стефанчуком. Как утверждает МИД Финляндии, своим визитом "подтвердила" долгосрочную поддержку Украины Финляндией и "подчеркнула", что Украина находится в центре внимания председательства Финляндии в ОБСЕ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250108/pomosch-1992847211.html
https://ria.ru/20250108/ssha-1992841284.html
украина
финляндия
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961415628_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_786f843d8ee86170d48027f0c5ab7809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, финляндия, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, руслан стефанчук, обсе, нато, киев
В мире, Украина, Финляндия, Россия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Руслан Стефанчук, ОБСЕ, НАТО, Киев
Глава МИД Финляндии посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ

Глава МИД Финляндии Валтонен посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
 Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ, сообщает в среду финский МИД.
"Министр иностранных дел Элина Валтонен посетила Киев... Это был первый иностранный визит Валтонен в качестве председателя ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Транспортировка танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В Пентагоне назвали общую сумму военной помощи Украине с начала СВО
Вчера, 20:09
Уточняется, что Валтонен встретилась с Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Андреем Сибигой и спикером парламента Русланом Стефанчуком.
Как утверждает МИД Финляндии, своим визитом "подтвердила" долгосрочную поддержку Украины Финляндией и "подчеркнула", что Украина находится в центре внимания председательства Финляндии в ОБСЕ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Глава Пентагона пока не планирует визит на Украину
Вчера, 19:03
 
В миреУкраинаФинляндияРоссияВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальРуслан СтефанчукОБСЕНАТОКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала