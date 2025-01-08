https://ria.ru/20250108/oborona-1992782145.html

СМИ: компании британского ВПК пожаловались на атаки со стороны студентов

СМИ: компании британского ВПК пожаловались на атаки со стороны студентов - РИА Новости, 08.01.2025

СМИ: компании британского ВПК пожаловались на атаки со стороны студентов

Британские оборонные компаний перестали посещать ярмарки вакансий для студентов при крупнейших университетах страны, опасаясь атак со стороны активистов,... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T04:48:00+03:00

2025-01-08T04:48:00+03:00

2025-01-08T04:57:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Британские оборонные компаний перестали посещать ярмарки вакансий для студентов при крупнейших университетах страны, опасаясь атак со стороны активистов, выступающих против оружия, что негативно сказывается на кадровой проблеме оружейной отрасли, пишет издание Times со ссылкой на источники. "Фирмы, производящие оружие для министерства обороны и на экспорт, фактически были отстранены от участия в мероприятиях на территории некоторых университетов или вынуждены были отменить их самостоятельно, что вызвало опасения, что национальная безопасность может оказаться под угрозой из-за нехватки квалифицированных кадров в жизненно важных отраслях", - пишет издание. По словам инсайдеров, причина заключается в том, что сотрудники некоторых фирм, в том числе молодые специалисты, приехавшие на ярмарки вакансий и прочие мероприятия, подвергались запугиваниям и преследованиям со стороны протестующих на территории кампусов. Источники в отрасли сообщили, что с начала эскалации конфликта в секторе Газа наблюдается рост враждебности к оборонным предприятиям, и компании вкладывают десятки тысяч фунтов стерлингов в защиту своих сотрудников. По словам другого источника, результатом подобного активизма против оружия является "выгода для иностранных оборонных компаний и потенциальных противников Британии в период растущей внешней угрозы".

https://ria.ru/20250105/britaniya-1992546295.html

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в мире, технологии, великобритания