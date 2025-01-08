https://ria.ru/20250108/ni-1992798255.html

"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России

"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России - РИА Новости, 08.01.2025

"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России

Россия одержит победу в конфликте на Украине из-за нестандартных решений на поле боя, пишет National Interest. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T10:52:00+03:00

2025-01-08T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия одержит победу в конфликте на Украине из-за нестандартных решений на поле боя, пишет National Interest."Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине, умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят", — говорится в материале.Обозреватель отметил успешное применение "танков-мангалов" российскими военными против украинских беспилотников как один из примеров нестандартного подхода в поиске решений, которые помогут России одержать победу в конфликте.Сотрудник "Уралвагонзавода" в репортаже телеканала "Звезда" в сентябре прошлого года сообщал, что российский танк "Царь-мангал" пережил более ста попаданий беспилотников и ракет. По его словам, дополнительная защита на бронетехнике не только уберегла ее экипаж от украинских беспилотников, но и от ударов противотанковых ракет Javelin производства западных стран.Для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".

https://ria.ru/20250108/ft-1992794796.html

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т-72б3, технологии, в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины