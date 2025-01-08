Рейтинг@Mail.ru
"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 08.01.2025 (обновлено: 16:01 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ni-1992798255.html
"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России
"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России - РИА Новости, 08.01.2025
"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России
Россия одержит победу в конфликте на Украине из-за нестандартных решений на поле боя, пишет National Interest. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T10:52:00+03:00
2025-01-08T16:01:00+03:00
т-72б3
технологии
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_0:78:3156:1853_1920x0_80_0_0_a86b8d6563a02700beea158678b4c05c.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия одержит победу в конфликте на Украине из-за нестандартных решений на поле боя, пишет National Interest.&quot;Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине, умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят&quot;, — говорится в материале.Обозреватель отметил успешное применение "танков-мангалов" российскими военными против украинских беспилотников как один из примеров нестандартного подхода в поиске решений, которые помогут России одержать победу в конфликте.Сотрудник "Уралвагонзавода" в репортаже телеканала "Звезда" в сентябре прошлого года сообщал, что российский танк "Царь-мангал" пережил более ста попаданий беспилотников и ракет. По его словам, дополнительная защита на бронетехнике не только уберегла ее экипаж от украинских беспилотников, но и от ударов противотанковых ракет Javelin производства западных стран.Для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".
https://ria.ru/20250108/ft-1992794796.html
https://ria.ru/20250108/zelenskiy-1992789480.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_563f3ce9f7c9f3f27d46d299e450be78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
т-72б3, технологии, в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Т-72Б3, Технологии, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России

NI: Россия одержит победу на Украине из-за нестандартных решений на поле боя

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия одержит победу в конфликте на Украине из-за нестандартных решений на поле боя, пишет National Interest.
«

"Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине, умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят", — говорится в материале.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
"Больше не стоит". В США предложили радикальный план по Украине
09:53
Обозреватель отметил успешное применение "танков-мангалов" российскими военными против украинских беспилотников как один из примеров нестандартного подхода в поиске решений, которые помогут России одержать победу в конфликте.
Сотрудник "Уралвагонзавода" в репортаже телеканала "Звезда" в сентябре прошлого года сообщал, что российский танк "Царь-мангал" пережил более ста попаданий беспилотников и ракет. По его словам, дополнительная защита на бронетехнике не только уберегла ее экипаж от украинских беспилотников, но и от ударов противотанковых ракет Javelin производства западных стран.
Для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В США одним словом описали Зеленского после его заявления о Путине
08:44
 
Т-72Б3ТехнологииВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала