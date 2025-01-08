https://ria.ru/20250108/ni-1992798255.html
"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России
"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России - РИА Новости, 08.01.2025
"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России
Россия одержит победу в конфликте на Украине из-за нестандартных решений на поле боя, пишет National Interest. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T10:52:00+03:00
2025-01-08T10:52:00+03:00
2025-01-08T16:01:00+03:00
т-72б3
технологии
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_0:78:3156:1853_1920x0_80_0_0_a86b8d6563a02700beea158678b4c05c.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия одержит победу в конфликте на Украине из-за нестандартных решений на поле боя, пишет National Interest."Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине, умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят", — говорится в материале.Обозреватель отметил успешное применение "танков-мангалов" российскими военными против украинских беспилотников как один из примеров нестандартного подхода в поиске решений, которые помогут России одержать победу в конфликте.Сотрудник "Уралвагонзавода" в репортаже телеканала "Звезда" в сентябре прошлого года сообщал, что российский танк "Царь-мангал" пережил более ста попаданий беспилотников и ракет. По его словам, дополнительная защита на бронетехнике не только уберегла ее экипаж от украинских беспилотников, но и от ударов противотанковых ракет Javelin производства западных стран.Для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".
https://ria.ru/20250108/ft-1992794796.html
https://ria.ru/20250108/zelenskiy-1992789480.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_563f3ce9f7c9f3f27d46d299e450be78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
т-72б3, технологии, в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Т-72Б3, Технологии, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России
NI: Россия одержит победу на Украине из-за нестандартных решений на поле боя