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Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя - РИА Новости, 08.01.2025
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18:57 08.01.2025 (обновлено: 18:59 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/nebenzya-1992840587.html
Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя
Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя - РИА Новости, 08.01.2025
Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя
РФ после смены власти в Сирии намерена продолжать оказывать Дамаску "разноплановое содействие", в том числе поставками гуманитарной помощи, сообщил постоянный... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:57:00+03:00
2025-01-08T18:59:00+03:00
россия
сирия
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дамаск (город)
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ООН, 8 янв – РИА Новости. РФ после смены власти в Сирии намерена продолжать оказывать Дамаску "разноплановое содействие", в том числе поставками гуманитарной помощи, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Намерены, в частности, продолжать оказывать сирийскому народу разноплановое содействие, в том числе по линии профильных международных агентств, через поставки гуманитарной помощи, восстановление разрушенных в ходе конфликта объектов социальной инфраструктуры, создание материальной базы для возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20241219/putin-1990175232.html
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Россия, Сирия, В мире, Дамаск (город), Василий Небензя, ООН
Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя

Небензя: РФ будет оказывать разноплановое содействие Сирии и после смены власти

© AP Photo / Hussein MallaБоец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Боец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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ООН, 8 янв – РИА Новости. РФ после смены власти в Сирии намерена продолжать оказывать Дамаску "разноплановое содействие", в том числе поставками гуманитарной помощи, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«
"Намерены, в частности, продолжать оказывать сирийскому народу разноплановое содействие, в том числе по линии профильных международных агентств, через поставки гуманитарной помощи, восстановление разрушенных в ходе конфликта объектов социальной инфраструктуры, создание материальной базы для возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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