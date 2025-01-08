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Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя
Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя - РИА Новости, 08.01.2025
Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя
РФ после смены власти в Сирии намерена продолжать оказывать Дамаску "разноплановое содействие", в том числе поставками гуманитарной помощи, сообщил постоянный... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:57:00+03:00
2025-01-08T18:57:00+03:00
2025-01-08T18:59:00+03:00
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ООН, 8 янв – РИА Новости. РФ после смены власти в Сирии намерена продолжать оказывать Дамаску "разноплановое содействие", в том числе поставками гуманитарной помощи, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Намерены, в частности, продолжать оказывать сирийскому народу разноплановое содействие, в том числе по линии профильных международных агентств, через поставки гуманитарной помощи, восстановление разрушенных в ходе конфликта объектов социальной инфраструктуры, создание материальной базы для возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, в мире, дамаск (город), василий небензя, оон
Россия, Сирия, В мире, Дамаск (город), Василий Небензя, ООН
Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя
Небензя: РФ будет оказывать разноплановое содействие Сирии и после смены власти