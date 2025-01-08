https://ria.ru/20250108/nebenzya-1992840587.html

Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя

Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя - РИА Новости, 08.01.2025

Россия будет оказывать помощь Сирии и после смены власти, заявил Небензя

РФ после смены власти в Сирии намерена продолжать оказывать Дамаску "разноплановое содействие", в том числе поставками гуманитарной помощи, сообщил постоянный... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T18:57:00+03:00

2025-01-08T18:57:00+03:00

2025-01-08T18:59:00+03:00

россия

сирия

в мире

дамаск (город)

василий небензя

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ООН, 8 янв – РИА Новости. РФ после смены власти в Сирии намерена продолжать оказывать Дамаску "разноплановое содействие", в том числе поставками гуманитарной помощи, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Намерены, в частности, продолжать оказывать сирийскому народу разноплановое содействие, в том числе по линии профильных международных агентств, через поставки гуманитарной помощи, восстановление разрушенных в ходе конфликта объектов социальной инфраструктуры, создание материальной базы для возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20241219/putin-1990175232.html

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дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сирия, в мире, дамаск (город), василий небензя, оон