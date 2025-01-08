https://ria.ru/20250108/nabljudatel-1992796151.html

Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе

Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе - РИА Новости, 08.01.2025

Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур в интервью РИА Новости высоко оценил усилия Москвы в части попыток прекратить огонь в Газе и способствовать РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T10:22:00+03:00

2025-01-08T10:22:00+03:00

2025-01-08T10:22:00+03:00

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ООН, 8 янв - РИА Новости. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур в интервью РИА Новости высоко оценил усилия Москвы в части попыток прекратить огонь в Газе и способствовать двустороннему решению палестинского вопроса, поскольку Россия – ключевой игрок, ее роль очень важна. "Роль России очень важна. Они друзья, и мы, как вы знаете, работаем с ними очень тесно", – сказал Мансур. Он отметил, что Палестина "очень рада" российской позиции по профильным резолюциям Генассамблеи ООН и Совбеза. "Они являются ключевым игроком в попытках положить конец этой войне и защитить БАПОР, а также подготовить почву для того, чтобы на политическом горизонте мы смогли положить конец этой оккупации и увидеть двухгосударственное решение на местах. Россия является для нас ключевым игроком во всех этих процессах", – добавил Мансур.

https://ria.ru/20250108/ramalla-1992791802.html

https://ria.ru/20250107/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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