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Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе
Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе - РИА Новости, 08.01.2025
Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур в интервью РИА Новости высоко оценил усилия Москвы в части попыток прекратить огонь в Газе и способствовать РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T10:22:00+03:00
2025-01-08T10:22:00+03:00
2025-01-08T10:22:00+03:00
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ООН, 8 янв - РИА Новости. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур в интервью РИА Новости высоко оценил усилия Москвы в части попыток прекратить огонь в Газе и способствовать двустороннему решению палестинского вопроса, поскольку Россия – ключевой игрок, ее роль очень важна. "Роль России очень важна. Они друзья, и мы, как вы знаете, работаем с ними очень тесно", – сказал Мансур. Он отметил, что Палестина "очень рада" российской позиции по профильным резолюциям Генассамблеи ООН и Совбеза. "Они являются ключевым игроком в попытках положить конец этой войне и защитить БАПОР, а также подготовить почву для того, чтобы на политическом горизонте мы смогли положить конец этой оккупации и увидеть двухгосударственное решение на местах. Россия является для нас ключевым игроком во всех этих процессах", – добавил Мансур.
https://ria.ru/20250108/ramalla-1992791802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, палестина, москва, рияд мансур, оон, генеральная ассамблея оон, бапор
В мире, Россия, Палестина, Москва, Рияд Мансур, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, БАПОР
Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе
Посол Палестины в ООН Мансур: Россия играет важную роль в урегулировании в Газе