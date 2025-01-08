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Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе - РИА Новости, 08.01.2025
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10:22 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/nabljudatel-1992796151.html
Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе
Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе - РИА Новости, 08.01.2025
Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур в интервью РИА Новости высоко оценил усилия Москвы в части попыток прекратить огонь в Газе и способствовать РИА Новости, 08.01.2025
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ООН, 8 янв - РИА Новости. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур в интервью РИА Новости высоко оценил усилия Москвы в части попыток прекратить огонь в Газе и способствовать двустороннему решению палестинского вопроса, поскольку Россия – ключевой игрок, ее роль очень важна. "Роль России очень важна. Они друзья, и мы, как вы знаете, работаем с ними очень тесно", – сказал Мансур. Он отметил, что Палестина "очень рада" российской позиции по профильным резолюциям Генассамблеи ООН и Совбеза. "Они являются ключевым игроком в попытках положить конец этой войне и защитить БАПОР, а также подготовить почву для того, чтобы на политическом горизонте мы смогли положить конец этой оккупации и увидеть двухгосударственное решение на местах. Россия является для нас ключевым игроком во всех этих процессах", – добавил Мансур.
https://ria.ru/20250108/ramalla-1992791802.html
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в мире, россия, палестина, москва, рияд мансур, оон, генеральная ассамблея оон, бапор
В мире, Россия, Палестина, Москва, Рияд Мансур, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, БАПОР
Посол Палестины в ООН оценил усилия России по урегулированию в Газе

Посол Палестины в ООН Мансур: Россия играет важную роль в урегулировании в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ООН, 8 янв - РИА Новости. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур в интервью РИА Новости высоко оценил усилия Москвы в части попыток прекратить огонь в Газе и способствовать двустороннему решению палестинского вопроса, поскольку Россия – ключевой игрок, ее роль очень важна.
"Роль России очень важна. Они друзья, и мы, как вы знаете, работаем с ними очень тесно", – сказал Мансур.
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Он отметил, что Палестина "очень рада" российской позиции по профильным резолюциям Генассамблеи ООН и Совбеза.
"Они являются ключевым игроком в попытках положить конец этой войне и защитить БАПОР, а также подготовить почву для того, чтобы на политическом горизонте мы смогли положить конец этой оккупации и увидеть двухгосударственное решение на местах. Россия является для нас ключевым игроком во всех этих процессах", – добавил Мансур.
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