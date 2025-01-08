https://ria.ru/20250108/moskva-1992858943.html
Пожар на севере Москвы локализовали
Пожар на севере Москвы локализовали - РИА Новости, 08.01.2025
Пожар на севере Москвы локализовали
Сотрудники МЧС РФ локализовали пожар на 300 квадратных метрах, сообщается в telegram-канале МЧС Москвы. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:31:00+03:00
2025-01-08T22:31:00+03:00
2025-01-08T22:31:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ локализовали пожар на 300 квадратных метрах, сообщается в telegram-канале МЧС Москвы. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар на 300 квадратах", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что кровля двухэтажного реконструируемого здания горит на севере Москвы на улице Врубеля, д.3, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на севере Москвы локализовали
Пожар на 300 квадратных метрах на севере Москвы локализовали