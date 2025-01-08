https://ria.ru/20250108/moskva-1992858943.html

Пожар на севере Москвы локализовали

Пожар на севере Москвы локализовали - РИА Новости, 08.01.2025

Пожар на севере Москвы локализовали

Сотрудники МЧС РФ локализовали пожар на 300 квадратных метрах, сообщается в telegram-канале МЧС Москвы. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T22:31:00+03:00

2025-01-08T22:31:00+03:00

2025-01-08T22:31:00+03:00

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ локализовали пожар на 300 квадратных метрах, сообщается в telegram-канале МЧС Москвы. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар на 300 квадратах", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что кровля двухэтажного реконструируемого здания горит на севере Москвы на улице Врубеля, д.3, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

https://ria.ru/20250108/moskva-1992858576.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)