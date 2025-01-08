https://ria.ru/20250108/moskva-1992858576.html

В загоревшемся здании на севере Москвы находится мормонская церковь

В загоревшемся здании на севере Москвы находится мормонская церковь - РИА Новости, 08.01.2025

В загоревшемся здании на севере Москвы находится мормонская церковь

В загоревшемся здании на улице Врубеля в Москве находится мормонская церковь, сообщил РИА Новости живущий неподалеку российский религиовед и сектовед Роман... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T22:24:00+03:00

2025-01-08T22:24:00+03:00

2025-01-08T22:24:00+03:00

происшествия

москва

роман силантьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В загоревшемся здании на улице Врубеля в Москве находится мормонская церковь, сообщил РИА Новости живущий неподалеку российский религиовед и сектовед Роман Силантьев. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что кровля двухэтажного реконструируемого здания горит на севере Москвы на улице Врубеля, д.3, на месте работают пожарно-спасательные подразделения. "Пожар произошёл на территории мормонского центра в "посёлке художников" в Москве. В этом здании расположена мормонская церковь. Они тут исторически - это их главный российский центр, штаб-квартира", - сказал Силантьев. По его словам, в последнее время "здание ремонтируется". "Раньше здесь был профилакторий одного из заводов... У мормонов есть любовь к особой архитектуре: это два параллельно стоящих здания, соединённые переходом, - они, видимо, специально нашли в Москве это место и его выкупили. Они уже лет 30 как в этом здании", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250108/engels-1992834461.html

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происшествия, москва, роман силантьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия