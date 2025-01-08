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Здание на севере Москвы горит на площади 300 квадратов
Здание на севере Москвы горит на площади 300 квадратов - РИА Новости, 08.01.2025
Здание на севере Москвы горит на площади 300 квадратов
Здание на улице Врубеля на севере Москвы горит на площади 300 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T21:51:00+03:00
2025-01-08T21:51:00+03:00
2025-01-08T21:59:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Здание на улице Врубеля на севере Москвы горит на площади 300 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России."Площадь пожара - 300 квадратов. На месте работают 74 специалиста и 19 единиц техники", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что загорелась кровля двухэтажного реконструируемого здания на севере Москвы.
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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здание на севере Москвы горит на площади 300 квадратов
Реконструируемое здание на севере Москвы горит на площади 300 квадратов