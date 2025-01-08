https://ria.ru/20250108/moskva-1992855742.html

Здание на севере Москвы горит на площади 300 квадратов

Здание на севере Москвы горит на площади 300 квадратов - РИА Новости, 08.01.2025

Здание на севере Москвы горит на площади 300 квадратов

Здание на улице Врубеля на севере Москвы горит на площади 300 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T21:51:00+03:00

2025-01-08T21:51:00+03:00

2025-01-08T21:59:00+03:00

москва

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Здание на улице Врубеля на севере Москвы горит на площади 300 "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России."Площадь пожара - 300 квадратов. На месте работают 74 специалиста и 19 единиц техники", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что загорелась кровля двухэтажного реконструируемого здания на севере Москвы.

https://ria.ru/20250108/engels-1992834461.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)