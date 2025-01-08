https://ria.ru/20250108/moskva-1992853881.html

На севере Москвы загорелась кровля реконструируемого здания

На севере Москвы загорелась кровля реконструируемого здания - РИА Новости, 08.01.2025

На севере Москвы загорелась кровля реконструируемого здания

Кровля двухэтажного реконструируемого здания горит на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.01.2025

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происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Кровля двухэтажного реконструируемого здания горит на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Врубеля, д.3. Происходит загорание кровли находящегося на реконструкции 2-х этажного здания", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.

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Тушение пожара в Москве на улице Врубеля Находящееся на реконструкции здание на улице Врубеля (север Москвы) горит на площади 300 кв м, сообщает МЧС 2025-01-08T21:19 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)