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На севере Москвы загорелась кровля реконструируемого здания - РИА Новости, 08.01.2025
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21:19 08.01.2025 (обновлено: 21:58 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/moskva-1992853881.html
На севере Москвы загорелась кровля реконструируемого здания
На севере Москвы загорелась кровля реконструируемого здания - РИА Новости, 08.01.2025
На севере Москвы загорелась кровля реконструируемого здания
Кровля двухэтажного реконструируемого здания горит на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.01.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Кровля двухэтажного реконструируемого здания горит на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Врубеля, д.3. Происходит загорание кровли находящегося на реконструкции 2-х этажного здания", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.
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Тушение пожара в Москве на улице Врубеля
Находящееся на реконструкции здание на улице Врубеля (север Москвы) горит на площади 300 кв м, сообщает МЧС
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы загорелась кровля реконструируемого здания

На севере Москвы загорелась кровля двухэтажного реконструируемого здания

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Кровля двухэтажного реконструируемого здания горит на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Врубеля, д.3. Происходит загорание кровли находящегося на реконструкции 2-х этажного здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.
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