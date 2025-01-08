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Праздничная Москва: самые красивые новогодние места столицы
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Туризм
 
08:00 08.01.2025 (обновлено: 08:09 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/moskva-1991085976.html
Праздничная Москва. Гид по самым новогодним местам столицы
Праздничная Москва: самые красивые новогодние места столицы
Праздничная Москва. Гид по самым новогодним местам столицы
Сделать селфи у елки, покататься на карусели, купить новогоднюю игрушку, потанцевать на катке, выпить стакан горячего чая с московской плюшкой, послушать... РИА Новости, 08.01.2025
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туризм
туризм
москва
новый год
туристы
елка
куда поехать в выходные
куда сходить
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сделать селфи у елки, покататься на карусели, купить новогоднюю игрушку, потанцевать на катке, выпить стакан горячего чая с московской плюшкой, послушать концерт, помочь ближнему — вот обязательная программа для времяпровождения в новогодней столице. Самые популярные места, которые нельзя пропустить во время праздничных выходных, — в фотоленте РИА Новости.
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Праздничная Москва. Гид по самым новогодним местам столицы

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сделать селфи у елки, покататься на карусели, купить новогоднюю игрушку, потанцевать на катке, выпить стакан горячего чая с московской плюшкой, послушать концерт, помочь ближнему — вот обязательная программа для времяпровождения в новогодней столице. Самые популярные места, которые нельзя пропустить во время праздничных выходных, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Новогодняя Москва готова к встрече гостей. Предположительно, каждый десятый из почти трех миллионов путешествующих по России в каникулы посетит столицу, подсчитали в АТОР.

Новогодняя ярмарка на Красной площади в Мосскве

Новогодняя Москва готова к встрече гостей. Предположительно, каждый десятый из почти трех миллионов путешествующих по России в каникулы посетит столицу, подсчитали в АТОР.

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 15
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На Красной площади — ярмарка, где можно подкрепиться пончиками, пирогами, блинами и плюшками. Также на главной площади страны — карусели, елка и каток.

ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве

На Красной площади — ярмарка, где можно подкрепиться пончиками, пирогами, блинами и плюшками. Также на главной площади страны — карусели, елка и каток.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

ГУМ-каток открыт с 6 декабря до 9 марта. Есть прокат коньков. Бонус: великолепный вид на Кремль и собор Василия Блаженного.

Туристы на ГУМ-катке в Москве

ГУМ-каток открыт с 6 декабря до 9 марта. Есть прокат коньков. Бонус: великолепный вид на Кремль и собор Василия Блаженного.

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Стоит посетить праздничные площадки на Новом Арбате, Манежной площади, в парке Горького. На ВДНХ — сказочная иллюминация, инсталляции, наряженная елка, многочисленные лекции, концерты, театрализованные представления и экскурсии, на которых туристам расскажут, как украшали выставку в разные годы. Ярмарки, мастер-классы, квесты и катание на коньках — тоже тут.

Новогоднее украшение и арка главного входа ВДНХ в Москве

Стоит посетить праздничные площадки на Новом Арбате, Манежной площади, в парке Горького. На ВДНХ — сказочная иллюминация, инсталляции, наряженная елка, многочисленные лекции, концерты, театрализованные представления и экскурсии, на которых туристам расскажут, как украшали выставку в разные годы. Ярмарки, мастер-классы, квесты и катание на коньках — тоже тут.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит с 14 декабря по 12 января. В рамках мероприятия открыто более 20 бесплатных катков, а также платные — в музее-заповеднике "Коломенское", в парке имени Юрия Лужкова. Коньки выдают напрокат. Перед посещением нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Зима в Москве" или на mos.ru.

Каток в саду Эрмитаж в Москве

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит с 14 декабря по 12 января. В рамках мероприятия открыто более 20 бесплатных катков, а также платные — в музее-заповеднике "Коломенское", в парке имени Юрия Лужкова. Коньки выдают напрокат. Перед посещением нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Зима в Москве" или на mos.ru.

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 15
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

За ЦУМом, между Петровкой и Неглинной, — выставка дизайнерских елей, украшенных по мотивам известных кинокартин, сообщил представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество" Павел Гусев.

Дизайнерские елки на Кузнецком мосту в Москве

За ЦУМом, между Петровкой и Неглинной, — выставка дизайнерских елей, украшенных по мотивам известных кинокартин, сообщил представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество" Павел Гусев.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 15
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

"Дизайнеры вдохновлялись любимыми с детства мультфильмами и кинолентами. В их числе "Обыкновенное чудо", "Двенадцать месяцев", "Морозко", "Карнавальная ночь", "Малыш и Карлсон", — перечисляет Павел Гусев.

Авторы — Артем Кривда, Гоша Рубчинский, Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин, а также солисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин, певец Егор Крид.

Посетители на открытии выставки дизайнерских елей Любимые фильмы детства в рамках фестиваля Путешествие в Рождество

"Дизайнеры вдохновлялись любимыми с детства мультфильмами и кинолентами. В их числе "Обыкновенное чудо", "Двенадцать месяцев", "Морозко", "Карнавальная ночь", "Малыш и Карлсон", — перечисляет Павел Гусев.

Авторы — Артем Кривда, Гоша Рубчинский, Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин, а также солисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин, певец Егор Крид.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Для оформления елей использовали 4,5 километра гирлянд и более 7,5 тысячи игрушек, уточнил Павел Гусев.

Украшенная улица перед ЦУМом в Москве

Для оформления елей использовали 4,5 километра гирлянд и более 7,5 тысячи игрушек, уточнил Павел Гусев.

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 15
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Здесь же павильон "Подарок" — один из семи новогодних "маркетов волшебства", построенных в рамках проекта "Сделано в Москве".

Так городские власти поддерживают столичных производителей одежды, косметики, игрушек, аксессуаров, сладостей, объяснила один из организаторов Александра Бондарь.

Продажа елочных украшений и игрушек на Тверской площади

Здесь же павильон "Подарок" — один из семи новогодних "маркетов волшебства", построенных в рамках проекта "Сделано в Москве".

Так городские власти поддерживают столичных производителей одежды, косметики, игрушек, аксессуаров, сладостей, объяснила один из организаторов Александра Бондарь.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Фестиваль "Московское чаепитие" предлагает чай "Москва", заваренный кипятком из настоящего самовара.

Москва, на украшенных к Новому году площадках можно выпить горячего чая и подкрепиться баранками

Фестиваль "Московское чаепитие" предлагает чай "Москва", заваренный кипятком из настоящего самовара.

© РИА Новости / Мария Селиванова
10 из 15
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Особый новогодний купаж чая — нотки карамели и белого шоколада. Это непременно нужно попробовать! Бесплатная дегустация проходит по выходным и праздникам с 16:00 до 17:00", — рассказала представитель Мостуризма Ирина Кокорева.

Новогоднее украшение на площади у здания мэрии в Москве

"Особый новогодний купаж чая — нотки карамели и белого шоколада. Это непременно нужно попробовать! Бесплатная дегустация проходит по выходным и праздникам с 16:00 до 17:00", — рассказала представитель Мостуризма Ирина Кокорева.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

На Тверской площади, перед зданием мэрии, в рамках проекта "Зима в Москве" посетителей угощают столичными плюшками с сахаром, корицей и маком.

На Тверской площади в рамках проекта Зима в Москве посетителей угощают столичными плюшками

На Тверской площади, перед зданием мэрии, в рамках проекта "Зима в Москве" посетителей угощают столичными плюшками с сахаром, корицей и маком.

© РИА Новости / Мария Селиванова
12 из 15
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В разных частях города для детей и взрослых — аттракционы. Один из самых больших и ярких — карусель на Тверской площади.

Аттракцион на Тверской площади

В разных частях города для детей и взрослых — аттракционы. Один из самых больших и ярких — карусель на Тверской площади.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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13 из 15
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Почти во всех локациях проводится благотворительная акция — домики добра "Москва помогает". Туда приносят подарки для детей, проживающих на новых территориях, участников СВО, а также для бездомных животных.

Благотворительная акция домики добра на Тверской площади

Почти во всех локациях проводится благотворительная акция — домики добра "Москва помогает". Туда приносят подарки для детей, проживающих на новых территориях, участников СВО, а также для бездомных животных.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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14 из 15
© РИА Новости / Мария Селиванова

Еще одна акция — "Добрая елка". На многих праздничных площадках столицы — в частности, в парке "Зарядье" — любой гость может снять шар с ветки, прочесть желание ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, отсканировать QR-код для связи с благотворительным фондом и передачи подарка.

На фото: турист из Югорска Константин Минигалеев, который решил исполнить новогоднее желание десятилетнего Миши и подарил ему велосипед.

Москва, акция Добрая елка в Зарядье. Константин Минигалеев из Югорска готов выполнить новогоднее желание ребенка

Еще одна акция — "Добрая елка". На многих праздничных площадках столицы — в частности, в парке "Зарядье" — любой гость может снять шар с ветки, прочесть желание ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, отсканировать QR-код для связи с благотворительным фондом и передачи подарка.

На фото: турист из Югорска Константин Минигалеев, который решил исполнить новогоднее желание десятилетнего Миши и подарил ему велосипед.

© РИА Новости / Мария Селиванова
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