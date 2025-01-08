Праздничная Москва. Гид по самым новогодним местам столицы
Новогодняя Москва готова к встрече гостей. Предположительно, каждый десятый из почти трех миллионов путешествующих по России в каникулы посетит столицу, подсчитали в АТОР.
Новогодняя Москва готова к встрече гостей. Предположительно, каждый десятый из почти трех миллионов путешествующих по России в каникулы посетит столицу, подсчитали в АТОР.
На Красной площади — ярмарка, где можно подкрепиться пончиками, пирогами, блинами и плюшками. Также на главной площади страны — карусели, елка и каток.
На Красной площади — ярмарка, где можно подкрепиться пончиками, пирогами, блинами и плюшками. Также на главной площади страны — карусели, елка и каток.
ГУМ-каток открыт с 6 декабря до 9 марта. Есть прокат коньков. Бонус: великолепный вид на Кремль и собор Василия Блаженного.
ГУМ-каток открыт с 6 декабря до 9 марта. Есть прокат коньков. Бонус: великолепный вид на Кремль и собор Василия Блаженного.
Стоит посетить праздничные площадки на Новом Арбате, Манежной площади, в парке Горького. На ВДНХ — сказочная иллюминация, инсталляции, наряженная елка, многочисленные лекции, концерты, театрализованные представления и экскурсии, на которых туристам расскажут, как украшали выставку в разные годы. Ярмарки, мастер-классы, квесты и катание на коньках — тоже тут.
Стоит посетить праздничные площадки на Новом Арбате, Манежной площади, в парке Горького. На ВДНХ — сказочная иллюминация, инсталляции, наряженная елка, многочисленные лекции, концерты, театрализованные представления и экскурсии, на которых туристам расскажут, как украшали выставку в разные годы. Ярмарки, мастер-классы, квесты и катание на коньках — тоже тут.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит с 14 декабря по 12 января. В рамках мероприятия открыто более 20 бесплатных катков, а также платные — в музее-заповеднике "Коломенское", в парке имени Юрия Лужкова. Коньки выдают напрокат. Перед посещением нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Зима в Москве" или на mos.ru.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит с 14 декабря по 12 января. В рамках мероприятия открыто более 20 бесплатных катков, а также платные — в музее-заповеднике "Коломенское", в парке имени Юрия Лужкова. Коньки выдают напрокат. Перед посещением нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Зима в Москве" или на mos.ru.
За ЦУМом, между Петровкой и Неглинной, — выставка дизайнерских елей, украшенных по мотивам известных кинокартин, сообщил представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество" Павел Гусев.
За ЦУМом, между Петровкой и Неглинной, — выставка дизайнерских елей, украшенных по мотивам известных кинокартин, сообщил представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество" Павел Гусев.
"Дизайнеры вдохновлялись любимыми с детства мультфильмами и кинолентами. В их числе "Обыкновенное чудо", "Двенадцать месяцев", "Морозко", "Карнавальная ночь", "Малыш и Карлсон", — перечисляет Павел Гусев.
Авторы — Артем Кривда, Гоша Рубчинский, Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин, а также солисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин, певец Егор Крид.
"Дизайнеры вдохновлялись любимыми с детства мультфильмами и кинолентами. В их числе "Обыкновенное чудо", "Двенадцать месяцев", "Морозко", "Карнавальная ночь", "Малыш и Карлсон", — перечисляет Павел Гусев.
Авторы — Артем Кривда, Гоша Рубчинский, Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин, а также солисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин, певец Егор Крид.
Для оформления елей использовали 4,5 километра гирлянд и более 7,5 тысячи игрушек, уточнил Павел Гусев.
Для оформления елей использовали 4,5 километра гирлянд и более 7,5 тысячи игрушек, уточнил Павел Гусев.
Здесь же павильон "Подарок" — один из семи новогодних "маркетов волшебства", построенных в рамках проекта "Сделано в Москве".
Так городские власти поддерживают столичных производителей одежды, косметики, игрушек, аксессуаров, сладостей, объяснила один из организаторов Александра Бондарь.
Здесь же павильон "Подарок" — один из семи новогодних "маркетов волшебства", построенных в рамках проекта "Сделано в Москве".
Так городские власти поддерживают столичных производителей одежды, косметики, игрушек, аксессуаров, сладостей, объяснила один из организаторов Александра Бондарь.
Фестиваль "Московское чаепитие" предлагает чай "Москва", заваренный кипятком из настоящего самовара.
Фестиваль "Московское чаепитие" предлагает чай "Москва", заваренный кипятком из настоящего самовара.
"Особый новогодний купаж чая — нотки карамели и белого шоколада. Это непременно нужно попробовать! Бесплатная дегустация проходит по выходным и праздникам с 16:00 до 17:00", — рассказала представитель Мостуризма Ирина Кокорева.
"Особый новогодний купаж чая — нотки карамели и белого шоколада. Это непременно нужно попробовать! Бесплатная дегустация проходит по выходным и праздникам с 16:00 до 17:00", — рассказала представитель Мостуризма Ирина Кокорева.
На Тверской площади, перед зданием мэрии, в рамках проекта "Зима в Москве" посетителей угощают столичными плюшками с сахаром, корицей и маком.
На Тверской площади, перед зданием мэрии, в рамках проекта "Зима в Москве" посетителей угощают столичными плюшками с сахаром, корицей и маком.
В разных частях города для детей и взрослых — аттракционы. Один из самых больших и ярких — карусель на Тверской площади.
В разных частях города для детей и взрослых — аттракционы. Один из самых больших и ярких — карусель на Тверской площади.
Почти во всех локациях проводится благотворительная акция — домики добра "Москва помогает". Туда приносят подарки для детей, проживающих на новых территориях, участников СВО, а также для бездомных животных.
Почти во всех локациях проводится благотворительная акция — домики добра "Москва помогает". Туда приносят подарки для детей, проживающих на новых территориях, участников СВО, а также для бездомных животных.
Еще одна акция — "Добрая елка". На многих праздничных площадках столицы — в частности, в парке "Зарядье" — любой гость может снять шар с ветки, прочесть желание ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, отсканировать QR-код для связи с благотворительным фондом и передачи подарка.
На фото: турист из Югорска Константин Минигалеев, который решил исполнить новогоднее желание десятилетнего Миши и подарил ему велосипед.
Еще одна акция — "Добрая елка". На многих праздничных площадках столицы — в частности, в парке "Зарядье" — любой гость может снять шар с ветки, прочесть желание ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, отсканировать QR-код для связи с благотворительным фондом и передачи подарка.
На фото: турист из Югорска Константин Минигалеев, который решил исполнить новогоднее желание десятилетнего Миши и подарил ему велосипед.