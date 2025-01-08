Праздничная Москва. Гид по самым новогодним местам столицы

"Дизайнеры вдохновлялись любимыми с детства мультфильмами и кинолентами. В их числе "Обыкновенное чудо", "Двенадцать месяцев", "Морозко", "Карнавальная ночь", "Малыш и Карлсон", — перечисляет Павел Гусев.

Авторы — Артем Кривда, Гоша Рубчинский, Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин, а также солисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин, певец Егор Крид.