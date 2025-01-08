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Приднестровье не будет проситься в Молдавию

Приднестровье не будет проситься в Молдавию - РИА Новости, 08.01.2025

Приднестровье не будет проситься в Молдавию

Приднестровье не упадет на колени и не будет проситься в Молдавию, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:58:00+03:00

2025-01-08T17:58:00+03:00

2025-01-08T17:58:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Приднестровье не упадет на колени и не будет проситься в Молдавию, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Если кто-то думает, что Приднестровье упадет на колени и будет проситься в Молдову, а вы будете издеваться над приднестровским народом, как это было и ранее, ничего не получится у вас. Ваши надежды не оправдаются. Здесь проживает приднестровский многонациональный народ, который в своей истории выбрал многонациональный, а не мононациональный путь развития. Тяжело всем, вне зависимости от национальности и принадлежности к гражданству", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Красносельского, которые он произнес на заседании совбеза Приднестровья. Глава ПМР также сообщил, что сегодня диалога между Приднестровьем и Молдавией нет. По его словам, были использованы все возможные средства, чтобы возобновить диалог на высшем уровне, но от Молдавии получен отказ. "Мы сегодня можем прямо говорить о гуманитарной катастрофе, которая идет своим течением, набирая обороты. Мы ее сдерживаем, как можем, не допуская крайне негативных последствий, работаем над этим. И работали над этим весь прошлый год, готовясь, понимая, что такое может случиться. Хотелось до конца верить, что не произойдет, что как-то договорятся, но не получилось", - отметил Красносельский. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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в мире, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, приднестровская молдавская республика, россия