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Приднестровье не рассматривает военный сценарий отношений с Молдавией - РИА Новости, 08.01.2025
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17:15 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/moldaviya-1992830999.html
Приднестровье не рассматривает военный сценарий отношений с Молдавией
Приднестровье не рассматривает военный сценарий отношений с Молдавией - РИА Новости, 08.01.2025
Приднестровье не рассматривает военный сценарий отношений с Молдавией
Никто в Приднестровье не рассматривает военный сценарий отношений с Молдавией, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:15:00+03:00
2025-01-08T17:15:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
украина
вадим красносельский
газпром
молдовагаз
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Никто в Приднестровье не рассматривает военный сценарий отношений с Молдавией, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Могу успокоить молдавских политиков: никто не занимается эскалацией конфликта, мы не рассматриваем военный сценарий наших отношений, и вам не советую. Мы будем и далее стремиться только мирными средствами решать наши проблемы. Поэтому призываю вас, уважаемые молдавские политики, к диалогу. А повестка известна: это мир, это экономические отношения, налоги и все прочее, права граждан, проживающих в Приднестровье", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Красносельского, которые он произнес на заседании совбеза Приднестровья. Красносельский также добавил, что сегодня вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян обвиняет приднестровскую сторону в том, что она не хочет диалога. "Странно такое слышать. Я лично направил за своей подписью молдавскому президенту госпоже Санду за четыре года семь писем с призывом к диалогу. И ни на одно не получил ответ. Ну какой же диалог? Повестка-то есть… Именно отсутствие диалога ведет к кризисным явлениям и к войнам в конечном итоге, что я категорически исключаю между Приднестровьем и Молдовой", - отметил Красносельский. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250106/pmr-1992696121.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, приднестровская молдавская республика, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Газпром, Молдовагаз, Приднестровская Молдавская Республика, Россия
Приднестровье не рассматривает военный сценарий отношений с Молдавией

Красносельский: ПМР не рассматривает военный сценарий отношений с Кишиневом

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Никто в Приднестровье не рассматривает военный сценарий отношений с Молдавией, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Могу успокоить молдавских политиков: никто не занимается эскалацией конфликта, мы не рассматриваем военный сценарий наших отношений, и вам не советую. Мы будем и далее стремиться только мирными средствами решать наши проблемы. Поэтому призываю вас, уважаемые молдавские политики, к диалогу. А повестка известна: это мир, это экономические отношения, налоги и все прочее, права граждан, проживающих в Приднестровье", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Красносельского, которые он произнес на заседании совбеза Приднестровья.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
ПМР призвала Молдавию решить проблему с долгом за российский газ
6 января, 23:05
Красносельский также добавил, что сегодня вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян обвиняет приднестровскую сторону в том, что она не хочет диалога. "Странно такое слышать. Я лично направил за своей подписью молдавскому президенту госпоже Санду за четыре года семь писем с призывом к диалогу. И ни на одно не получил ответ. Ну какой же диалог? Повестка-то есть… Именно отсутствие диалога ведет к кризисным явлениям и к войнам в конечном итоге, что я категорически исключаю между Приднестровьем и Молдовой", - отметил Красносельский.
В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В Приднестровье увеличили веерные отключения электроэнергии
6 января, 20:33
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаВадим КрасносельскийГазпромМолдовагазПриднестровская Молдавская РеспубликаРоссия
 
 
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