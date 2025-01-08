https://ria.ru/20250108/moldavija-1992796872.html

В Молдавии допустили экономический коллапс после 10 января

В Молдавии допустили экономический коллапс после 10 января - РИА Новости, 08.01.2025

В Молдавии допустили экономический коллапс после 10 января

После 10 января Молдавия может столкнуться с нехваткой электроэнергии, а также ростом ее стоимости на бирже, повышение тарифов может привести к экономическому... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T10:38:00+03:00

2025-01-08T10:38:00+03:00

2025-01-08T10:38:00+03:00

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КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. После 10 января Молдавия может столкнуться с нехваткой электроэнергии, а также ростом ее стоимости на бирже, повышение тарифов может привести к экономическому коллапсу в республике, заявил представитель гражданского общества в компании Energocom Александр Слусарь. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило на заседании 3 января новые тарифы на электроэнергию и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов). Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, заявки на повышение тарифов на энергоресурсы рассматриваются в срочном порядке. "После 8-10 января нас ждут две большие проблемы. Завершатся все праздники, в Румынии активизируется производство, вырастет спрос, на Украине тоже, мы можем столкнуться с проблемами импорта и ростом биржевых цен. У нас тоже после 8 января нужно ждать роста потребления, если начнут расти биржевые цены, то вырастет средняя закупочная цена, если мы превысим цену в 140 евро, заложенных регулятором в конечный тариф, и тариф будет увеличен, то я опасаюсь экономического коллапса", - заявил Слусарь в эфире телеканала Rlive. По его словам, возникают проблемы и с логистикой. Существует вероятность, что Кишинев может быть вынужден или прибегнуть к аварийным контрактам, добавляющим к уже повышенной цене еще 100 евро, или же к веерным отключениям потребителей, считает он. "Если оценивать в целом, что нас ждет в 2025 году, то я не оптимист. Молдавия не готова экономически к кризисному росту цен. Четыре года власти занимались чем угодно, только не развитием экономики. Люди не готовы платить по таким высоким тарифам. Без помощи со стороны государства экономика не справится", - пояснил эксперт. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее в среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20250106/moldaviya-1992679183.html

https://ria.ru/20250104/moldavija-1992513083.html

https://ria.ru/20250101/energocom-1992250760.html

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молдавия, румыния, украина, дорин речан, газпром, молдовагаз, в мире